На Алтае спор между пастухами закончился убийством

Погибший получил два выстрела в грудь

25 ноября 2024, 09:30, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru

В Республике Алтай мужчина убил односельчанина в ходе ссоры из-за выпаса скота. Об этом сообщает региональный Следком.

20 ноября на участке горной местности в урочище Кара-Туу между мужчинами возник конфликт. Причиной стало место выпаса скота. В ходе ссоры ранее судимый местный житель два раза выстрелил в грудь односельчанину.

27-летний пострадавший скончался на месте от ранения сердца.

"В настоящее время задержанному лицу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", с его участием проведены следственные действия. По ходатайству органа предварительного следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – подытожили в Следкоме.

Орудие преступления изъяли. По делу назначили проведение судебных экспертиз.