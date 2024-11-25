На Алтае спор между пастухами закончился убийством
Погибший получил два выстрела в грудь
25 ноября 2024, 09:30, ИА Амител
В Республике Алтай мужчина убил односельчанина в ходе ссоры из-за выпаса скота. Об этом сообщает региональный Следком.
20 ноября на участке горной местности в урочище Кара-Туу между мужчинами возник конфликт. Причиной стало место выпаса скота. В ходе ссоры ранее судимый местный житель два раза выстрелил в грудь односельчанину.
27-летний пострадавший скончался на месте от ранения сердца.
"В настоящее время задержанному лицу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", с его участием проведены следственные действия. По ходатайству органа предварительного следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – подытожили в Следкоме.
Орудие преступления изъяли. По делу назначили проведение судебных экспертиз.
09:50:39 25-11-2024
Ковбои поспорили из-за пастбищ... Обычное дело.
Это хорошо, что скотокрада какого-нибудь не поймали - повесили бы.
😆
10:17:20 25-11-2024
В Горном Алтае проблемы с пастбищами - животинка постоянно по дорогам шарится!
11:17:51 25-11-2024
Гость (10:17:20 25-11-2024) В Горном Алтае проблемы с пастбищами - животинка постоянно п... Ну, вот и решают проблемы с выпасом, как могут.
"Господь создал людей неравными: одних слабыми, других сильными. А Семюэл Кольт уравнял их шансы".
11:22:10 25-11-2024
Человек погиб , а недалёкие ржут в комментах и тролят.
12:23:15 25-11-2024
Гост (11:22:10 25-11-2024) Человек погиб , а недалёкие ржут в комментах и тролят.... И что теперь? Национальный траур на год объявить?