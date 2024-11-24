Неизвестный открыл стрельбу по людям в Саратовской области

Один человек погиб, один пострадал

24 ноября 2024, 19:30, ИА Амител

Расстрелянная "Ока" / Кадр из видео / Следственный комитет

Неизвестный открыл стрельбу по людям в Марксе Саратовской области. Об этом сообщает Shot.

По свидетельствам очевидцев, автомобиль "Ока" подрезал черный "Ленд Крузер". После этого водитель иномарки достал оружие и открыл огонь. На данный момент личность нападавшего не установлена. В регионе объявлен план "Перехват".

В результате стрельбы погиб 33-летний автомеханик Михаил Кутузов. Госпитализирован 48-летний Алексей Соколовский.

Стрелявшего ищут.