Неизвестный открыл стрельбу по людям в Саратовской области
Один человек погиб, один пострадал
24 ноября 2024, 19:30, ИА Амител
Расстрелянная "Ока" / Кадр из видео / Следственный комитет
Неизвестный открыл стрельбу по людям в Марксе Саратовской области. Об этом сообщает Shot.
По свидетельствам очевидцев, автомобиль "Ока" подрезал черный "Ленд Крузер". После этого водитель иномарки достал оружие и открыл огонь. На данный момент личность нападавшего не установлена. В регионе объявлен план "Перехват".
В результате стрельбы погиб 33-летний автомеханик Михаил Кутузов. Госпитализирован 48-летний Алексей Соколовский.
Стрелявшего ищут.
19:39:14 24-11-2024
Найти сложно.
20:35:21 24-11-2024
Поймали уже, 41 летний Рубик Акопян.
20:39:44 24-11-2024
"Они святые!"(с)
20:39:51 24-11-2024
как это неизвестный? Ставка на черное сыграла, этого зовут Рубик Акопян
20:40:28 24-11-2024
Водила крузака обиженка решившее что раз машинка большая все должны уступать а тут опустили царька на землю вот и обиделось тело и полезло за пукалкой.
21:37:59 24-11-2024
"Неизвестный" уже известен, и пребывает в КПЗ. Гость с горячей кровью из солнечной страны
21:42:56 24-11-2024
Как это неизвестный? Представитель армянской диаспоры. Интересно, а в Армении есть русская диаспора?
23:11:01 24-11-2024
как неизвестный,когда уже задержали , оказался ожидаемо "учёный"
07:24:48 25-11-2024
ждём справедливого наказания!
09:17:26 25-11-2024
Гость (07:24:48 25-11-2024) ждём справедливого наказания!...
Щас извинения запишет на телефон
10:15:41 25-11-2024
Отмажут Рубика. Как только из СИЗО выйдет, типа под подписку, тут же переправят в Ереван. И ищи свищи Рубика.