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Неизвестный открыл стрельбу по людям в Саратовской области

Один человек погиб, один пострадал

24 ноября 2024, 19:30, ИА Амител

Расстрелянная "Ока" / Кадр из видео / Следственный комитет
Расстрелянная "Ока" / Кадр из видео / Следственный комитет

Неизвестный открыл стрельбу по людям в Марксе Саратовской области. Об этом сообщает Shot.

По свидетельствам очевидцев, автомобиль "Ока" подрезал черный "Ленд Крузер". После этого водитель иномарки достал оружие и открыл огонь. На данный момент личность нападавшего не установлена. В регионе объявлен план "Перехват".

В результате стрельбы погиб 33-летний автомеханик Михаил Кутузов. Госпитализирован 48-летний Алексей Соколовский.

Стрелявшего ищут.

Убийство

Комментарии 11

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Гость

19:39:14 24-11-2024

Найти сложно.

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Гость

20:35:21 24-11-2024

Поймали уже, 41 летний Рубик Акопян.

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Кхм...

20:39:44 24-11-2024

"Они святые!"(с)

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Гость

20:39:51 24-11-2024

как это неизвестный? Ставка на черное сыграла, этого зовут Рубик Акопян

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Митя

20:40:28 24-11-2024

Водила крузака обиженка решившее что раз машинка большая все должны уступать а тут опустили царька на землю вот и обиделось тело и полезло за пукалкой.

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Чучмек

21:37:59 24-11-2024

"Неизвестный" уже известен, и пребывает в КПЗ. Гость с горячей кровью из солнечной страны

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Гость

21:42:56 24-11-2024

Как это неизвестный? Представитель армянской диаспоры. Интересно, а в Армении есть русская диаспора?

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гость

23:11:01 24-11-2024

как неизвестный,когда уже задержали , оказался ожидаемо "учёный"

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Гость

07:24:48 25-11-2024

ждём справедливого наказания!

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Гость

09:17:26 25-11-2024

Гость (07:24:48 25-11-2024) ждём справедливого наказания!...
Щас извинения запишет на телефон

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Гость

10:15:41 25-11-2024

Отмажут Рубика. Как только из СИЗО выйдет, типа под подписку, тут же переправят в Ереван. И ищи свищи Рубика.

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