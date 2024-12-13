На Алтае срочно нужны дворники. За каких еще специалистов идет жесткая конкуренция?
На одну вакансию лишь 0,4 резюме, а должно быть четыре
13 декабря 2024, 14:15, ИА Амител
В Алтайском крае дворники, врачи и риелторы возглавили топ-20 самых дефицитных специалистов в начале декабря 2024 года, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
"На одну вакансию в крае сейчас приходится 3,9 резюме (в среднем). Этот показатель пока остается ниже нормы для рынка труда, которая начинается от четырех резюме на вакансию", – говорится в исследовании.
Наиболее жесткая конкуренция среди работодателей сложилась за дворников (0,4 резюме на одну вакансию), врачей (0,7), агентов по недвижимости (0,9), зоотехников, поваров, пекарей, кондитеров, электромонтажников, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, слесарей и сантехников, а также специалистов по взысканию задолженности (по 1,2).
Также в топ-20 специалистов, которых не хватает в Алтайском крае, вошли автослесари и автомеханики (1,6), швеи, портные, закройщики и фармацевты-провизоры (1,8), сварщики (2), инженеры ПНР, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (2,1), главные врачи и заведующие отделением (2,2), уборщики и уборщицы (2,3), водители и монтажники (2,4).
14:52:55 13-12-2024
=За каких ЕЩЕ специалистов идет жесткая конкуренция?= дворник - специалист? ого.
16:43:20 13-12-2024
Да, дворник, это специалист. Работа с бензотехникой и ее обслуживание, знание тб при работе с триммером, газонокосилкой, снегоуборщиком, ремонт инвентаря. Сам то умеешь гвоздь забить?
18:36:20 13-12-2024
Жкх (16:43:20 13-12-2024) Да, дворник, это специалист. Работа с бензотехникой и ее обс... гвоздь - умею. шуруп вкрутить тоже. и разобрать, обслужить железо компуктера. у нас во дворе дворник, кроме метлы, лопаты и тележки ничего не обслуживает. а то, что вы описали - это уже разнорабочий. именно они пилят ветки, стригут траву и прочее подобное. задача именно дворника - чтобы не было мусора на вверенном ему участке.
07:39:43 15-12-2024
Гость (18:36:20 13-12-2024) гвоздь - умею. шуруп вкрутить тоже. и разобрать, обслужить ж... Дворник самая неблагодарная работа! Платят копейки, нелюди мусорят, работаешь при любых погодных условиях). И хорошо если есть механический инвентарь, чаще работодатели кроме метлы и лопаты нечего не дают!!!
19:46:12 15-12-2024
кто ж спорит! это и так понятно!
10:19:40 16-12-2024
Жкх (16:43:20 13-12-2024) Да, дворник, это специалист. Работа с бензотехникой и ее обс... Специалист это тот кто получил специальное образование, для работы с примером, бензотехникой получать его не нужно, я сам все это освоил без всяких спецкурсов, просто купил и пользуюсь дома.
14:57:06 13-12-2024
Про оплату почему молчите??? однобокая подача инфы!
16:22:05 13-12-2024
Гость (14:57:06 13-12-2024) Про оплату почему молчите??? однобокая подача инфы!... дворники обычно берут 3-4 тыс с одного входа. наш дворник убирает от пл. Советов до Северо-Западной и недавно искал себе домработницу. правда с каждым новым его объектом, мы видим его все реже и реже.
18:25:25 13-12-2024
Элен без ребят (16:22:05 13-12-2024) дворники обычно берут 3-4 тыс с одного входа. наш дворник уб... походу уплыл на яхте.
15:45:55 13-12-2024
Жесткая конкуренция среди работодателей в чем выражается?
16:03:11 13-12-2024
Гость (15:45:55 13-12-2024) Жесткая конкуренция среди работодателей в чем выражается? ... В том кто меньше предложит и еще скажет, что у них очередь за забором стоит. Реально не хватает людей рабочих специальностей с опытом.
02:52:47 15-12-2024
Гость (16:03:11 13-12-2024) В том кто меньше предложит и еще скажет, что у них очередь з... С опытом лопаты и метлы
17:08:05 13-12-2024
Все хотят блогерами работать
17:09:11 13-12-2024
Лохи кончились. Требуются новые лохи!
17:28:34 13-12-2024
Так то можно работать дворником. Только ноги будут мёрзнуть и нос. Я вот лежу на диване в размышлениях. А чё, ходи себе с лопаткой в желетке, тебя уважают, с работы не выгонят, доход какой то будет. Надеюсь погреться тоже разрешат. Только почему то у дворников и дворних лица как у алкоголиков 80 уровня, как же трезвеннику в такой бригаде прижиться, тоже надо учитывать. Ах да, сумма не озвучена, и сдельная или оклад?
18:48:54 13-12-2024
Гость (17:28:34 13-12-2024) Так то можно работать дворником. Только ноги будут мёрзнуть ... нет, вы еще будете обслуживать бензотехнику, триммер и прочие девайсы. хотя, возможно и снегоуборочную машину. (по сезону)
19:40:52 13-12-2024
Где ты алкашей увидел, не знаю. У нас в УК работают трезвые порядочные ответственные люди, у всех либо среднее специальное образование, либо высшее. И, да, дворники не работают бригадой, у каждого свой участок, могут не видеться месяцами. Не знаешь специфики, не говори.
23:26:04 13-12-2024
Жкхг (19:40:52 13-12-2024) Где ты алкашей увидел, не знаю. У нас в УК работают трез... в нашем дворе (и не только) дворники - алкашня, потому что зп смешная, ук каждые полгода ищет дворников и все как на подбор, хоть женщины, хоть мужики, убирают хорошо, но.. могут не выйти на рабочее место.
23:54:36 14-12-2024
Платите дворникам среднюю зп, сколько там 48? И будет дворников с избытком!
08:32:20 15-12-2024
Гость (23:54:36 14-12-2024) Платите дворникам среднюю зп, сколько там 48? И будет дворни... Зарплату дворникам платят сами жители. Ты же первая вой поднимешь, если в квитанции появится графа на зарплату дворнику, стоимостью 200 рублей
12:31:38 15-12-2024
т.е. дворник должен своё резюме на сайте держать?
Смешная шутка
19:02:31 15-12-2024
15руб за квадратный метр в месяц - готов работать.
Форма и шанцевый инструмент за счет нанимателя.
08:15:05 16-12-2024
Резюме нет, потому что дворники их не пишут.
16:51:40 16-12-2024
Я вот специалист по взысканию, могу сказать что работы в Барнауле нет.
Либо ты выездной(никто в своем уме не будет кататься по должникам, для этого есть ФССП)
Либо обзвон...
Работы где бы работаешь *чисто* по исполнительному производству, а городе отсутствует