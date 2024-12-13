На одну вакансию лишь 0,4 резюме, а должно быть четыре

13 декабря 2024, 14:15, ИА Амител

Дворник в Барнауле убирает снег / Фото: amic.ru

В Алтайском крае дворники, врачи и риелторы возглавили топ-20 самых дефицитных специалистов в начале декабря 2024 года, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

"На одну вакансию в крае сейчас приходится 3,9 резюме (в среднем). Этот показатель пока остается ниже нормы для рынка труда, которая начинается от четырех резюме на вакансию", – говорится в исследовании.

Наиболее жесткая конкуренция среди работодателей сложилась за дворников (0,4 резюме на одну вакансию), врачей (0,7), агентов по недвижимости (0,9), зоотехников, поваров, пекарей, кондитеров, электромонтажников, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, слесарей и сантехников, а также специалистов по взысканию задолженности (по 1,2).

Также в топ-20 специалистов, которых не хватает в Алтайском крае, вошли автослесари и автомеханики (1,6), швеи, портные, закройщики и фармацевты-провизоры (1,8), сварщики (2), инженеры ПНР, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (2,1), главные врачи и заведующие отделением (2,2), уборщики и уборщицы (2,3), водители и монтажники (2,4).