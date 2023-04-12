На Алтае старший спасатель сломал челюсть начальнику

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

12 апреля 2023, 17:25, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Республике Алтай спасателя из группы экстренного реагирования будут судить за избиение начальника, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл 14 января 2023 года в помещении здания пожарно-спасательной части. С коллегой повздорил 37-летний старший инструктор-спасатель.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения и испытывая недовольство из-за высказанного начальником караула замечания в его адрес, нанёс удар кулаком по лицу, причинив потерпевшему повреждение в виде перелома нижней челюсти", – рассказали в ведомстве.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".