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На Алтае возведут "Стоунхэндж" из советских автомобилей

Арт-объект готов уже почти наполовину

05 июля 2025, 18:30, ИА Амител

Фото предоставлено дирекцией музея изданию "КП-Новосибирск" / nsk.kp.ru
Фото предоставлено дирекцией музея изданию "КП-Новосибирск" / nsk.kp.ru

Парк музеев "Галерея времени" из Новосибирска строит в Республике Алтай "Стоунхэндж" из ретро-автомобилей. Арт-объект возводят на базе парка-музея "Форт Куюм" в селе Элекмонар Чемальского района.

Как сообщил изданию "КП-Новосибирск" директор "Галереи времени" Владимир Курдюмов, здесь уже установили 24 машины, а в планах — более 50. Среди них — "горбатый" и "ушастый" "Запорожцы", ГАЗ-М18 и другие авто советской эпохи. Все машины можно будет потрогать и сфотографировать.

"Мы дали машинам вторую жизнь, иначе они бы ушли на металлолом или переплавку. Я думаю, что такая инсталляция будет интересна всем проезжающим мимо", — отметил Курдюмов.

По словам директора, похожий проект ранее реализовали в США, но там авто покрасили в серый. В России же сохранят оригинальный облик машин.

Курдюмов также отметил, что в первые дни открытия "Стоунхэндж" в Америке посетили более миллиона человек. "Мы не рассчитываем на такие цифры, но планируем приблизиться к такому же успеху", — сказал он.

Завершить проект планируют в 2026 году.

культура Авто Республика Алтай

Комментарии 13

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Гость

18:42:21 05-07-2025

С запорожцами согласовали, у старших ?

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Гость

18:49:18 05-07-2025

Правильно, тогда ведь ещё не было утилизационного сбора

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Гость

19:49:32 05-07-2025

Позорище какое-то. То фигруки из покрышек, то свалка машин, выдаваемая за арт-объект... Дядя Вова, голова не бо-бо?

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гость

20:09:03 05-07-2025

Гость (19:49:32 05-07-2025) Позорище какое-то. То фигруки из покрышек, то свалка машин, ... отсутствие полное понятия красоты - так можно объяснить это безобразие

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Гость

19:57:59 05-07-2025

"иначе они бы ушли на металлолом или переплавку" ------- А металлолом не идет в переплавку? Его просто собирают, шоп було?

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Гость

20:22:16 05-07-2025

ЭТО - искусство???? Докатились....

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гость

14:52:26 06-07-2025

Гость (20:22:16 05-07-2025) ЭТО - искусство???? Докатились....... Это вы еще картины художников абстракционистов не видели, вот там даааа)))

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Чучмек

21:11:14 05-07-2025

С какого бодуна свалку мусора предлагают считать туристической достопримечательностью? В республиканской природоохранной прокуратуре все дома?

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Кхм...

22:19:28 05-07-2025

А ведь это раритеты... На мой взгляд, всё равно, что микроскопом гвозди забивать

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Бартоломео

08:12:36 06-07-2025

"В России же сохранят оригинальный облик машин." Не сохранит, а пожмотились на краску даже ... Хе-хе . А так, затея - фигня дурная.

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Гость

09:20:32 06-07-2025

Почему из Советских? Политически правильно было бы из иномарок сделать в наше время.

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Гость

12:40:49 06-07-2025

Гость (09:20:32 06-07-2025) Почему из Советских? Политически правильно было бы из иномар... Да, и экспроприировать их у буржуев, чтоб ездили на ОТ в свои министерства.

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Василий Алибабаевич

07:18:11 07-07-2025

В Улаганском районе такой "арт объект" уже есть. Еще одно кладбище автомобильное создают. Бред

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