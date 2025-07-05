На Алтае возведут "Стоунхэндж" из советских автомобилей
Арт-объект готов уже почти наполовину
05 июля 2025, 18:30, ИА Амител
Парк музеев "Галерея времени" из Новосибирска строит в Республике Алтай "Стоунхэндж" из ретро-автомобилей. Арт-объект возводят на базе парка-музея "Форт Куюм" в селе Элекмонар Чемальского района.
Как сообщил изданию "КП-Новосибирск" директор "Галереи времени" Владимир Курдюмов, здесь уже установили 24 машины, а в планах — более 50. Среди них — "горбатый" и "ушастый" "Запорожцы", ГАЗ-М18 и другие авто советской эпохи. Все машины можно будет потрогать и сфотографировать.
"Мы дали машинам вторую жизнь, иначе они бы ушли на металлолом или переплавку. Я думаю, что такая инсталляция будет интересна всем проезжающим мимо", — отметил Курдюмов.
По словам директора, похожий проект ранее реализовали в США, но там авто покрасили в серый. В России же сохранят оригинальный облик машин.
Курдюмов также отметил, что в первые дни открытия "Стоунхэндж" в Америке посетили более миллиона человек. "Мы не рассчитываем на такие цифры, но планируем приблизиться к такому же успеху", — сказал он.
Завершить проект планируют в 2026 году.
18:42:21 05-07-2025
С запорожцами согласовали, у старших ?
18:49:18 05-07-2025
Правильно, тогда ведь ещё не было утилизационного сбора
19:49:32 05-07-2025
Позорище какое-то. То фигруки из покрышек, то свалка машин, выдаваемая за арт-объект... Дядя Вова, голова не бо-бо?
20:09:03 05-07-2025
Гость (19:49:32 05-07-2025) Позорище какое-то. То фигруки из покрышек, то свалка машин, ... отсутствие полное понятия красоты - так можно объяснить это безобразие
19:57:59 05-07-2025
"иначе они бы ушли на металлолом или переплавку" ------- А металлолом не идет в переплавку? Его просто собирают, шоп було?
20:22:16 05-07-2025
ЭТО - искусство???? Докатились....
14:52:26 06-07-2025
Гость (20:22:16 05-07-2025) ЭТО - искусство???? Докатились....... Это вы еще картины художников абстракционистов не видели, вот там даааа)))
21:11:14 05-07-2025
С какого бодуна свалку мусора предлагают считать туристической достопримечательностью? В республиканской природоохранной прокуратуре все дома?
22:19:28 05-07-2025
А ведь это раритеты... На мой взгляд, всё равно, что микроскопом гвозди забивать
08:12:36 06-07-2025
"В России же сохранят оригинальный облик машин." Не сохранит, а пожмотились на краску даже ... Хе-хе . А так, затея - фигня дурная.
09:20:32 06-07-2025
Почему из Советских? Политически правильно было бы из иномарок сделать в наше время.
12:40:49 06-07-2025
Гость (09:20:32 06-07-2025) Почему из Советских? Политически правильно было бы из иномар... Да, и экспроприировать их у буржуев, чтоб ездили на ОТ в свои министерства.
07:18:11 07-07-2025
В Улаганском районе такой "арт объект" уже есть. Еще одно кладбище автомобильное создают. Бред