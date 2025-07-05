На Алтае возведут "Стоунхэндж" из советских автомобилей

Арт-объект готов уже почти наполовину

05 июля 2025, 18:30, ИА Амител

Фото предоставлено дирекцией музея изданию "КП-Новосибирск" / nsk.kp.ru

Парк музеев "Галерея времени" из Новосибирска строит в Республике Алтай "Стоунхэндж" из ретро-автомобилей. Арт-объект возводят на базе парка-музея "Форт Куюм" в селе Элекмонар Чемальского района.

Как сообщил изданию "КП-Новосибирск" директор "Галереи времени" Владимир Курдюмов, здесь уже установили 24 машины, а в планах — более 50. Среди них — "горбатый" и "ушастый" "Запорожцы", ГАЗ-М18 и другие авто советской эпохи. Все машины можно будет потрогать и сфотографировать.

"Мы дали машинам вторую жизнь, иначе они бы ушли на металлолом или переплавку. Я думаю, что такая инсталляция будет интересна всем проезжающим мимо", — отметил Курдюмов.

По словам директора, похожий проект ранее реализовали в США, но там авто покрасили в серый. В России же сохранят оригинальный облик машин.

Курдюмов также отметил, что в первые дни открытия "Стоунхэндж" в Америке посетили более миллиона человек. "Мы не рассчитываем на такие цифры, но планируем приблизиться к такому же успеху", — сказал он.

Завершить проект планируют в 2026 году.