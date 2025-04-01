Арт-объект, символизирующий Обь, появится на набережной в Барнауле

А улицу Льва Толстого украсит световой потолок, также там появятся зоны отдыха со скамейками

01 апреля 2025, 12:18, ИА Амител

Благоустройство Барнаула / Фото: t.me/tomenko_22

В Барнауле в 2025 году продолжится благоустройство исторического центра города, в частности, установят панно с подсветкой, арт-объект и указатели в различных стилях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Работу прошлого года оценили и туристы, и, конечно, жители краевой столицы. Но, как и говорил, это был только первый этап, пришло время приступить ко второму", – отметил Томенко.

В 2025 году на набережной Оби установят арт-объект в виде женского образа, который будет символизировать одну из крупнейших рек в мире. Интерактивный стенд расскажет о судоходстве, географии, экологии, флоре и фауне Алтайского края.

Возле лестницы в Нагорный парк появится панно с подсветкой, посвященное истории развития Барнаула. На смотровых площадках лестницы будет несколько небольших панно с информацией о значимых событиях горнозаводского периода развития города.

На улицах Льва Толстого и Мало-Тобольской установят указатели в историческом стиле и QR-коды, благодаря которым можно будет узнать интересные факты о Барнауле и Алтайском крае.