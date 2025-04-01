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Арт-объект, символизирующий Обь, появится на набережной в Барнауле

А улицу Льва Толстого украсит световой потолок, также там появятся зоны отдыха со скамейками

01 апреля 2025, 12:18, ИА Амител

Благоустройство Барнаула / Фото: t.me/tomenko_22

В Барнауле в 2025 году продолжится благоустройство исторического центра города, в частности, установят панно с подсветкой, арт-объект и указатели в различных стилях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Работу прошлого года оценили и туристы, и, конечно, жители краевой столицы. Но, как и говорил, это был только первый этап, пришло время приступить ко второму", – отметил Томенко.

В 2025 году на набережной Оби установят арт-объект в виде женского образа, который будет символизировать одну из крупнейших рек в мире. Интерактивный стенд расскажет о судоходстве, географии, экологии, флоре и фауне Алтайского края.

Возле лестницы в Нагорный парк появится панно с подсветкой, посвященное истории развития Барнаула. На смотровых площадках лестницы будет несколько небольших панно с информацией о значимых событиях горнозаводского периода развития города.

На улицах Льва Толстого и Мало-Тобольской установят указатели в историческом стиле и QR-коды, благодаря которым можно будет узнать интересные факты о Барнауле и Алтайском крае. 

"Улицу Льва Толстого украсит световой потолок, также там будут организованы зоны отдыха со скамейками", – отметил глава региона.

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Обь Благоустройство

Комментарии 20

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Гость

12:23:22 01-04-2025

Женского образа? Что-то мне тревожно за этот образ... Может не надо?

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Я

12:30:46 01-04-2025

А саму набережную планируется сделать?

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Дюша

15:28:03 01-04-2025

Я (12:30:46 01-04-2025) А саму набережную планируется сделать?... Уже сделали...Под мостом, под кустом...

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гость

13:05:16 01-04-2025

В каком месте хотят натянуть потолок на Л. Толстого? Кто там ходит по ней, если только ее тоже пешей сделают!

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Дюша

14:11:20 01-04-2025

Туркластер продолжает убивать жизнь в Старом городе...

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Гость

14:45:28 01-04-2025

Дюша (14:11:20 01-04-2025) Туркластер продолжает убивать жизнь в Старом городе...... Старый город на новоязе теперь называется Центр. А видимо где ранее был Центр теперь Старый город.

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Гость

15:07:31 01-04-2025

Дюша (14:11:20 01-04-2025) Туркластер продолжает убивать жизнь в Старом городе...... Жизни в твоем старом городе не было давно, не считать же жизнью вонючий клоповник из 80-х под названием старый базар с торговками трусами на импровизированных прилавках палаток и картонками для примерки обуви. А сейчас хоть какая то цивилизация там разворачивается.

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Дюша

15:27:30 01-04-2025

Гость (15:07:31 01-04-2025) Жизни в твоем старом городе не было давно, не считать же жиз... Считать...Жизнь - это в первую очередь движение. Там народа было - не пропихнуться...Вспомнить с печалью нужно ряды с хоз.товарами и инвентарем...Сейчас там сарайки современные, но пустые. Сейчас вокруг базара кладбище и вдоль дороги мертвые с косами стоят...И тишина...Народ немного начал привыкать и заглядывать из интереса. Особенно весело это выглядело на Новый год. Шарахается толпа неприкаянных с детьми в попытке понять зачем они сюда пришли? Ни аттракционов, ни горок нормальных, только народ как по Дерибасовской вперед-назад...Другое дело для показухи самое то...Чистенько, спокойно, вылизано...

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Гость

18:44:52 01-04-2025

Дюша (15:27:30 01-04-2025) Считать...Жизнь - это в первую очередь движение. Там народа ... Правильно говоришь-согласен с тобой!!!!!!!!

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Дюша

15:31:08 01-04-2025

Гость (15:07:31 01-04-2025) Жизни в твоем старом городе не было давно, не считать же жиз... Почему то по всему миру "клоповники" были и остаются центрами жизни. В Стамбуле были на рынке? В Дели? В каждом уважающем себя городе есть "клоповник". Только Барнаул идет своим путем. Скоро НИ ОДНОГО рынка не останется.

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Гость

15:46:18 01-04-2025

Гость (15:07:31 01-04-2025) Жизни в твоем старом городе не было давно, не считать же жиз... Современные Потёмкинские деревни - это разворот цивилизации? Раньше там хоть жизнь бурлила, пусть и на картонках. А сейчас пара тройка сотен человек за день прошмыгнет и все... Даже боюсь предположить, что у вас в голове намешано с такой цивилизацией...

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Дюша

14:12:58 01-04-2025

И барнаульцам всяко не хватило одного "Сеятеля"... Ждем очередное "красивое"...

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Афиноген

15:45:52 01-04-2025

Лучше бы не дурью маялись ,а Речной вокзал сделали.Наверно ,только в нашем "передовом " городе додумались угробить его.Хотя живём на великой сибирской реке.

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Дюша

17:05:16 01-04-2025

Афиноген (15:45:52 01-04-2025) Лучше бы не дурью маялись ,а Речной вокзал сделали.Наверно ,... И только интерактивный стенд расскажет о судоходстве...

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Гость

17:54:21 01-04-2025

И останутся от города рожки да ножки - вернее, сплошные артобъекты...

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Musik

18:27:10 01-04-2025

Гость (17:54:21 01-04-2025) И останутся от города рожки да ножки - вернее, сплошные арто... Вот еще бы статую Сталину поставили достойную... Это повысило бы туристическую привлекательность среди широких народных пролетарских масс АК.

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Гость

18:29:57 01-04-2025

Все замазаные в турклейстере отминусовались.

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Дюша

09:30:37 02-04-2025

Интересно, сколько проплаченных или "на должностях" минусовальщиков-плюсовальщиков занимающихся созданием видимости народной поддержки инициатив власти сидят на Амике? Ну за версту же уши видны...

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Гость

11:17:22 02-04-2025

Дюша (09:30:37 02-04-2025) Интересно, сколько проплаченных или "на должностях" минусова... Ага, набежали с минусами. Ну теперь хоть мы все знаем, что мы дураки недалекие, что в пень не ставим старания по созданию Центра цивилизации )

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Урбаниздко

11:54:49 02-04-2025

а старый город где? вытянуть за счет двух восстановленных частных объектов не получится. где спичка? где ансамбль демидовской площади?

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