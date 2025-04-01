Арт-объект, символизирующий Обь, появится на набережной в Барнауле
А улицу Льва Толстого украсит световой потолок, также там появятся зоны отдыха со скамейками
01 апреля 2025, 12:18, ИА Амител
В Барнауле в 2025 году продолжится благоустройство исторического центра города, в частности, установят панно с подсветкой, арт-объект и указатели в различных стилях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
"Работу прошлого года оценили и туристы, и, конечно, жители краевой столицы. Но, как и говорил, это был только первый этап, пришло время приступить ко второму", – отметил Томенко.
В 2025 году на набережной Оби установят арт-объект в виде женского образа, который будет символизировать одну из крупнейших рек в мире. Интерактивный стенд расскажет о судоходстве, географии, экологии, флоре и фауне Алтайского края.
Возле лестницы в Нагорный парк появится панно с подсветкой, посвященное истории развития Барнаула. На смотровых площадках лестницы будет несколько небольших панно с информацией о значимых событиях горнозаводского периода развития города.
На улицах Льва Толстого и Мало-Тобольской установят указатели в историческом стиле и QR-коды, благодаря которым можно будет узнать интересные факты о Барнауле и Алтайском крае.
"Улицу Льва Толстого украсит световой потолок, также там будут организованы зоны отдыха со скамейками", – отметил глава региона.
12:23:22 01-04-2025
Женского образа? Что-то мне тревожно за этот образ... Может не надо?
12:30:46 01-04-2025
А саму набережную планируется сделать?
15:28:03 01-04-2025
Я (12:30:46 01-04-2025) А саму набережную планируется сделать?... Уже сделали...Под мостом, под кустом...
13:05:16 01-04-2025
В каком месте хотят натянуть потолок на Л. Толстого? Кто там ходит по ней, если только ее тоже пешей сделают!
14:11:20 01-04-2025
Туркластер продолжает убивать жизнь в Старом городе...
14:45:28 01-04-2025
Дюша (14:11:20 01-04-2025) Туркластер продолжает убивать жизнь в Старом городе...... Старый город на новоязе теперь называется Центр. А видимо где ранее был Центр теперь Старый город.
15:07:31 01-04-2025
Дюша (14:11:20 01-04-2025) Туркластер продолжает убивать жизнь в Старом городе...... Жизни в твоем старом городе не было давно, не считать же жизнью вонючий клоповник из 80-х под названием старый базар с торговками трусами на импровизированных прилавках палаток и картонками для примерки обуви. А сейчас хоть какая то цивилизация там разворачивается.
15:27:30 01-04-2025
Гость (15:07:31 01-04-2025) Жизни в твоем старом городе не было давно, не считать же жиз... Считать...Жизнь - это в первую очередь движение. Там народа было - не пропихнуться...Вспомнить с печалью нужно ряды с хоз.товарами и инвентарем...Сейчас там сарайки современные, но пустые. Сейчас вокруг базара кладбище и вдоль дороги мертвые с косами стоят...И тишина...Народ немного начал привыкать и заглядывать из интереса. Особенно весело это выглядело на Новый год. Шарахается толпа неприкаянных с детьми в попытке понять зачем они сюда пришли? Ни аттракционов, ни горок нормальных, только народ как по Дерибасовской вперед-назад...Другое дело для показухи самое то...Чистенько, спокойно, вылизано...
18:44:52 01-04-2025
Дюша (15:27:30 01-04-2025) Считать...Жизнь - это в первую очередь движение. Там народа ... Правильно говоришь-согласен с тобой!!!!!!!!
15:31:08 01-04-2025
Гость (15:07:31 01-04-2025) Жизни в твоем старом городе не было давно, не считать же жиз... Почему то по всему миру "клоповники" были и остаются центрами жизни. В Стамбуле были на рынке? В Дели? В каждом уважающем себя городе есть "клоповник". Только Барнаул идет своим путем. Скоро НИ ОДНОГО рынка не останется.
15:46:18 01-04-2025
Гость (15:07:31 01-04-2025) Жизни в твоем старом городе не было давно, не считать же жиз... Современные Потёмкинские деревни - это разворот цивилизации? Раньше там хоть жизнь бурлила, пусть и на картонках. А сейчас пара тройка сотен человек за день прошмыгнет и все... Даже боюсь предположить, что у вас в голове намешано с такой цивилизацией...
14:12:58 01-04-2025
И барнаульцам всяко не хватило одного "Сеятеля"... Ждем очередное "красивое"...
15:45:52 01-04-2025
Лучше бы не дурью маялись ,а Речной вокзал сделали.Наверно ,только в нашем "передовом " городе додумались угробить его.Хотя живём на великой сибирской реке.
17:05:16 01-04-2025
Афиноген (15:45:52 01-04-2025) Лучше бы не дурью маялись ,а Речной вокзал сделали.Наверно ,... И только интерактивный стенд расскажет о судоходстве...
17:54:21 01-04-2025
И останутся от города рожки да ножки - вернее, сплошные артобъекты...
18:27:10 01-04-2025
Гость (17:54:21 01-04-2025) И останутся от города рожки да ножки - вернее, сплошные арто... Вот еще бы статую Сталину поставили достойную... Это повысило бы туристическую привлекательность среди широких народных пролетарских масс АК.
18:29:57 01-04-2025
Все замазаные в турклейстере отминусовались.
09:30:37 02-04-2025
Интересно, сколько проплаченных или "на должностях" минусовальщиков-плюсовальщиков занимающихся созданием видимости народной поддержки инициатив власти сидят на Амике? Ну за версту же уши видны...
11:17:22 02-04-2025
Дюша (09:30:37 02-04-2025) Интересно, сколько проплаченных или "на должностях" минусова... Ага, набежали с минусами. Ну теперь хоть мы все знаем, что мы дураки недалекие, что в пень не ставим старания по созданию Центра цивилизации )
11:54:49 02-04-2025
а старый город где? вытянуть за счет двух восстановленных частных объектов не получится. где спичка? где ансамбль демидовской площади?