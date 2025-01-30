Рубцовчане прилетели в Москву ради цирка, но их не пустили из-за фальшивых билетов
Мошенники обманули горожан на 60 тысяч рублей
30 января 2025, 11:25, ИА Амител
41-летняя жительница Рубцовска купила билеты в столичный цирк на всю семью, но они оказались поддельными. Об этом сообщает МВД по Алтайскому краю.
Женщина купила четыре билета на цирковое представление в Москве. Вместе с семьей она прилетела в столицу в указанную дату, однако в цирк их не пустили. Билеты оказались фальшивыми.
В ходе разбирательства выяснилось, что рубцовчанка перевела почти 60 тысяч рублей мошенникам.
"Следственным отделом МО МВД России "Рубцовский" по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину", – пояснили в ведомстве.
11:30:16 30-01-2025
С волками жить по волчьи выть....для большинства рубцовчан все приезжие лохи. Почему к рубцовчан должны относиться по другому в стране.
13:40:35 30-01-2025
Опа опа (11:30:16 30-01-2025) С волками жить по волчьи выть....для большинства рубцовчан в... Рубцовскцы же правильно говорить?
11:32:38 30-01-2025
Рубцовск такой Рубцовск...
11:50:04 30-01-2025
Билеты+перелет...
13:41:57 30-01-2025
Помнится в начале СВО, был большой поток намородёренного имущества именно в Рубцовск. Это было выяснено по отправкам через белорусские отделения CDEK. Лидерами среди пунктов назначения был Рубцовск и ещё какая-то дыра на Урале.
14:25:43 30-01-2025
Гость (13:41:57 30-01-2025) Помнится в начале СВО, был большой поток намородёренного иму... А ничего, что транслируешь клевету Ципсошников? Статья для тебя есть. На долго сядешь.
13:38:24 01-02-2025
Гость (13:41:57 30-01-2025) Помнится в начале СВО, был большой поток намородёренного иму... Это что же надо читать и слушать, чтобы такое ляпнуть. Укропропагандисты вам стоя аплодируют.