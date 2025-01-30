Рубцовчане прилетели в Москву ради цирка, но их не пустили из-за фальшивых билетов

Мошенники обманули горожан на 60 тысяч рублей

30 января 2025, 11:25, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

41-летняя жительница Рубцовска купила билеты в столичный цирк на всю семью, но они оказались поддельными. Об этом сообщает МВД по Алтайскому краю.

Женщина купила четыре билета на цирковое представление в Москве. Вместе с семьей она прилетела в столицу в указанную дату, однако в цирк их не пустили. Билеты оказались фальшивыми.

В ходе разбирательства выяснилось, что рубцовчанка перевела почти 60 тысяч рублей мошенникам.