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Рубцовчане прилетели в Москву ради цирка, но их не пустили из-за фальшивых билетов

Мошенники обманули горожан на 60 тысяч рублей

30 января 2025, 11:25, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

41-летняя жительница Рубцовска купила билеты в столичный цирк на всю семью, но они оказались поддельными. Об этом сообщает МВД по Алтайскому краю.

Женщина купила четыре билета на цирковое представление в Москве. Вместе с семьей она прилетела в столицу в указанную дату, однако в цирк их не пустили. Билеты оказались фальшивыми.

В ходе разбирательства выяснилось, что рубцовчанка перевела почти 60 тысяч рублей мошенникам.

"Следственным отделом МО МВД России "Рубцовский" по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину", – пояснили в ведомстве.

Рубцовск Мошенники

Комментарии 7

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Опа опа

11:30:16 30-01-2025

С волками жить по волчьи выть....для большинства рубцовчан все приезжие лохи. Почему к рубцовчан должны относиться по другому в стране.

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Musik

13:40:35 30-01-2025

Опа опа (11:30:16 30-01-2025) С волками жить по волчьи выть....для большинства рубцовчан в... Рубцовскцы же правильно говорить?

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Musik

11:32:38 30-01-2025

Рубцовск такой Рубцовск...

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Грыша

11:50:04 30-01-2025

Билеты+перелет...

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Гость

13:41:57 30-01-2025

Помнится в начале СВО, был большой поток намородёренного имущества именно в Рубцовск. Это было выяснено по отправкам через белорусские отделения CDEK. Лидерами среди пунктов назначения был Рубцовск и ещё какая-то дыра на Урале.

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Гость

14:25:43 30-01-2025

Гость (13:41:57 30-01-2025) Помнится в начале СВО, был большой поток намородёренного иму... А ничего, что транслируешь клевету Ципсошников? Статья для тебя есть. На долго сядешь.

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Сибиряк.

13:38:24 01-02-2025

Гость (13:41:57 30-01-2025) Помнится в начале СВО, был большой поток намородёренного иму... Это что же надо читать и слушать, чтобы такое ляпнуть. Укропропагандисты вам стоя аплодируют.

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