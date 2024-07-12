На Алтае суд вынес приговор матери, сын которой насмерть отравился грудным молоком

Женщина получила наказание в виде ограничения свободы на один год

12 июля 2024, 16:20, ИА Амител

Младенец / Источник фото: unsplash.com

В Республике Алтай суд вынес приговор 36-летней жительнице села Усть-Кокса, двухмесячный сын которой умер из-за ее молока.

Как сообщили в СК региона, с 6 по 7 мая женщина пила дома спиртное и неоднократно вскармливала малыша грудью. В результате вместе с молоком в организм младенца попал этиловый спирт и он умер от отравления.

Впоследствии в отношении матери возбудили уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности.

"Суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", – рассказали в ведомстве.

Ранее жительница Калманского района Алтайского края задушила новорожденного сына и получила за это два года принудительных работ.