На Алтае суд вынес приговор матери, сын которой насмерть отравился грудным молоком
Женщина получила наказание в виде ограничения свободы на один год
12 июля 2024, 16:20, ИА Амител
В Республике Алтай суд вынес приговор 36-летней жительнице села Усть-Кокса, двухмесячный сын которой умер из-за ее молока.
Как сообщили в СК региона, с 6 по 7 мая женщина пила дома спиртное и неоднократно вскармливала малыша грудью. В результате вместе с молоком в организм младенца попал этиловый спирт и он умер от отравления.
Впоследствии в отношении матери возбудили уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности.
"Суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", – рассказали в ведомстве.
Ранее жительница Калманского района Алтайского края задушила новорожденного сына и получила за это два года принудительных работ.
16:44:41 12-07-2024
Какое мягкое наказание.
11:22:44 13-07-2024
Гость (16:44:41 12-07-2024) Какое мягкое наказание.... ...ну аборт не делала, чайлдфри* и лгбте* не пропагандировлала, аглицкий язык в названиях не использовала, а так...еще может наплодить, глядишь кто и выживет - полезная для государства особь, поэтому не за что наказывать строго
22:42:40 12-07-2024
Мне что-то не верится в такое, она первая алкашка что ли, которая пьет и кормит ребенка грудью, сколько их по стране! Эти дети, бывает, вырастают дефективными, а некоторые и нормальными остаются, но все живые. Может всё-таки водки подмешали ребенку в бутылочку, чтоб спал и не мешал матери праздновать? В любом случае, наказание слишком гуманное.
12:29:58 13-07-2024
Гость (22:42:40 12-07-2024) Мне что-то не верится в такое, она первая алкашка что ли, ко... ...и я того же мнения. Знаю случаи когда в деревнях усыпляют младенцев, подмешивая спиртное, а более цивильные городские подмешивают димедрол - практикуют такое, в основном, во время гулянок.
10:03:17 13-07-2024
практически убила человека, получила один год. Уму непостижимо.
12:29:30 13-07-2024
гость (10:03:17 13-07-2024) практически убила человека, получила один год. Уму непостижи... Ну, если за то, что задушила(убила а прямом смысле!) всего 2 года работ исправительных, то даже вполне сурово. Меня удивляет наше законодательство. :(
12:39:07 13-07-2024
гость (10:03:17 13-07-2024) практически убила человека, получила один год. Уму непостижи... что значит - "практически"? ребенок не человек, убила теоретически?