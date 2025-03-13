На Алтае суд забрал у бывшего чиновника дом и землю стоимостью 13 млн рублей

Стоимость купленного имущества превысила доход за предшествующие три года

13 марта 2025, 13:40, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае у бывшего чиновника изъяли в доход государства имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, сообщает региональная прокуратура.

"В 2023 году бывший руководитель контрактной службы Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования и его супруга приобрели земельный участок с расположенным на нем домом в Первомайском районе Алтайского края", – рассказали в ведомстве.

Общая стоимость указанного имущества превысила 13 млн рублей, что не соответствует задекларированному совокупному доходу семьи за предшествующие три года.

Как уточняет "Банкфакс" со ссылкой на свои источники, речь идет о Владимире Шебалине.