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Генпрокурор Краснов: за пять лет у коррупционеров изъяли имущество на 760 млрд рублей

Средства, которые могли бы пойти на школы, бесплатные лекарства и помощь многодетным семьям, идут на "набивание бездонных карманов"

08 декабря 2024, 08:35, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru
Рубли / Фото: amic.ru

Российская прокуратура за пять лет добилась обращения в доход государства имущества коррупционеров на общую сумму более 760 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью, приуроченному к Международному дню борьбы с коррупцией.

"За пять лет прокурорами предъявлено более 400 исков, в доход государства с коррупционеров взыскано свыше 11 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на сумму, превышающую 760 млрд рублей", – заявил он.

Краснов подчеркнул, что в этом и заключается "гниль и мерзость" коррупционеров. Средства, которые могли бы пойти на школы, бесплатные лекарства и помощь многодетным семьям, идут на "набивание бездонных карманов".

Коррупция Прокуратура

Комментарии 8

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Саня

09:02:35 08-12-2024

Почему воруют? Потому что система устроена так что бы воровали. У Китайцев учиться надо-украл и к стенке...

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Гость

09:46:20 08-12-2024

Изъятые денежки из одних карманов, успешно оказываются в других. Расстрел, и с полной конфискацией отвадил бы, ну ооочень многих.
А так - детский сад! Нечаянная коррупция и нецелевое расходование средств.

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Гость

10:13:21 08-12-2024

И куда дели? Больным детям каждый день просят СМСкой деньги перечислить.

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Васек

10:57:50 08-12-2024

И что делать с этим имуществом? Продать другим коррупционерам? У честных людей нет денег что б это купить...

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гость

12:12:49 08-12-2024

Даже с заявленной суммы Белоусовым, присвоенной только в МО ,это вообще слезы

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Гость

13:32:57 08-12-2024

Да, больные дети и нищие пенсионеры помощи от них не дождутся.

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Гость

15:07:54 08-12-2024

Думается, их надо семьями на севера или колымские просторы на общественно-полезный труд лет на 10. Если исправятся, то и гектар им давать на Дальнем Востоке, пусть осваивают. Расстрел - это слишком мягко и бесполезно.

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Гость

12:00:09 09-12-2024

"могли бы пойти на школы, бесплатные лекарства и помощь многодетным семьям"
Но не пойдут?

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