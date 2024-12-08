Генпрокурор Краснов: за пять лет у коррупционеров изъяли имущество на 760 млрд рублей
Средства, которые могли бы пойти на школы, бесплатные лекарства и помощь многодетным семьям, идут на "набивание бездонных карманов"
08 декабря 2024, 08:35, ИА Амител
Российская прокуратура за пять лет добилась обращения в доход государства имущества коррупционеров на общую сумму более 760 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью, приуроченному к Международному дню борьбы с коррупцией.
"За пять лет прокурорами предъявлено более 400 исков, в доход государства с коррупционеров взыскано свыше 11 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на сумму, превышающую 760 млрд рублей", – заявил он.
Краснов подчеркнул, что в этом и заключается "гниль и мерзость" коррупционеров. Средства, которые могли бы пойти на школы, бесплатные лекарства и помощь многодетным семьям, идут на "набивание бездонных карманов".
09:02:35 08-12-2024
Почему воруют? Потому что система устроена так что бы воровали. У Китайцев учиться надо-украл и к стенке...
09:46:20 08-12-2024
Изъятые денежки из одних карманов, успешно оказываются в других. Расстрел, и с полной конфискацией отвадил бы, ну ооочень многих.
А так - детский сад! Нечаянная коррупция и нецелевое расходование средств.
10:13:21 08-12-2024
И куда дели? Больным детям каждый день просят СМСкой деньги перечислить.
10:57:50 08-12-2024
И что делать с этим имуществом? Продать другим коррупционерам? У честных людей нет денег что б это купить...
12:12:49 08-12-2024
Даже с заявленной суммы Белоусовым, присвоенной только в МО ,это вообще слезы
13:32:57 08-12-2024
Да, больные дети и нищие пенсионеры помощи от них не дождутся.
15:07:54 08-12-2024
Думается, их надо семьями на севера или колымские просторы на общественно-полезный труд лет на 10. Если исправятся, то и гектар им давать на Дальнем Востоке, пусть осваивают. Расстрел - это слишком мягко и бесполезно.
12:00:09 09-12-2024
"могли бы пойти на школы, бесплатные лекарства и помощь многодетным семьям"
Но не пойдут?