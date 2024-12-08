Генпрокурор Краснов: за пять лет у коррупционеров изъяли имущество на 760 млрд рублей

Средства, которые могли бы пойти на школы, бесплатные лекарства и помощь многодетным семьям, идут на "набивание бездонных карманов"

08 декабря 2024, 08:35, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

Российская прокуратура за пять лет добилась обращения в доход государства имущества коррупционеров на общую сумму более 760 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью, приуроченному к Международному дню борьбы с коррупцией.

"За пять лет прокурорами предъявлено более 400 исков, в доход государства с коррупционеров взыскано свыше 11 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на сумму, превышающую 760 млрд рублей", – заявил он.

Краснов подчеркнул, что в этом и заключается "гниль и мерзость" коррупционеров. Средства, которые могли бы пойти на школы, бесплатные лекарства и помощь многодетным семьям, идут на "набивание бездонных карманов".