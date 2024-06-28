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На Алтае супруги два года жили в чужом доме, думая, что купили его

Пара по ошибке заехала не в то здание

28 июня 2024, 16:17, ИА Амител

Дом / Фото: pxhere.com/ru/photo/944328
Дом / Фото: pxhere.com/ru/photo/944328

В Алтайском крае Шипуновский районный суд рассмотрел необычное дело о споре между двумя семьями. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, истцы требовали выселить из принадлежащего им дома супругов-ответчиков.

Истцы заявили, что дом и земельный участок по адресу улица Шукшина, 16, в селе Шипуново находятся в их собственности. Однако в мае 2021 года жилье заняла другая семейная пара, которая утверждала, что купила дом и даже сделала там ремонт. Все это время семьи пытались выяснить, кому принадлежит недвижимость. При этом ответчики продолжали жить в доме и отказывались его покидать.

В ходе судебного заседания выяснилось, что ответчики действительно купили дом на улице Шукшина в селе Шипуново. Вот только они приобрели дом под № 18. Но из-за того что табличек с номерами домов в селе не было, пара ошибочно заехала в соседнее здание, полагая, что это их жилье.

В итоге суд вынес решение в пользу истцов. Ответчики должны передать дом законным владельцам и освободить его от своего имущества.

суд

Комментарии 12

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Гость

16:27:36 28-06-2024

и ключи подошли?

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Гость

16:28:10 28-06-2024

а хозяева 2 года не появлялись

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Гость

08:14:03 29-06-2024

Гость (16:28:10 28-06-2024) а хозяева 2 года не появлялись... Так ждали, пока жильцы приведут дом в порядок, сделают ремонт.

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Элен без ребят

16:30:06 28-06-2024

какая прекрасная история))

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Гость

17:01:22 28-06-2024

Элен без ребят (16:30:06 28-06-2024) какая прекрасная история)) ... Ирония судьбы называется)

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Гость

16:35:42 28-06-2024

Фигня какая то

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Шурик

16:38:43 28-06-2024

Риэлторы жулики...

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Гость

16:39:52 28-06-2024

это распостраненное мошенничество
покупателю показывают и продают один дом а в договоре другой - гнилой и меньшей площади и ждут когда он вьедет и сделает ремонт и продают уже второй. В результате двойное сдирание денег с ничего не подозревающего лоха. Раз дела уголовного нет то кто то в доле таких сделок получается, да?

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Гость

17:03:48 28-06-2024

Табличек на домах нет, какой из домов больше понравился, в тот и въехали.

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Гость

18:02:36 28-06-2024

У меня, по-работе, был случай, здесь, в Барнауле. Застройщик размежевания земельный участок на два и продал. Люди возвели дома и пошли оформляться и выяснилось, что их дом стоит на соседнем участке.

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гость

21:53:26 28-06-2024

Деньги за ремонт истец вернул ответчику?

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Гость

23:37:44 30-06-2024

гость (21:53:26 28-06-2024) Деньги за ремонт истец вернул ответчику?... А истец им ремонт не заказывал.

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