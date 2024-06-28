На Алтае супруги два года жили в чужом доме, думая, что купили его

Пара по ошибке заехала не в то здание

28 июня 2024, 16:17, ИА Амител

Дом / Фото: pxhere.com/ru/photo/944328

В Алтайском крае Шипуновский районный суд рассмотрел необычное дело о споре между двумя семьями. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, истцы требовали выселить из принадлежащего им дома супругов-ответчиков.

Истцы заявили, что дом и земельный участок по адресу улица Шукшина, 16, в селе Шипуново находятся в их собственности. Однако в мае 2021 года жилье заняла другая семейная пара, которая утверждала, что купила дом и даже сделала там ремонт. Все это время семьи пытались выяснить, кому принадлежит недвижимость. При этом ответчики продолжали жить в доме и отказывались его покидать.

В ходе судебного заседания выяснилось, что ответчики действительно купили дом на улице Шукшина в селе Шипуново. Вот только они приобрели дом под № 18. Но из-за того что табличек с номерами домов в селе не было, пара ошибочно заехала в соседнее здание, полагая, что это их жилье.

В итоге суд вынес решение в пользу истцов. Ответчики должны передать дом законным владельцам и освободить его от своего имущества.