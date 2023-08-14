Погиб водитель без прав. Подробности ДТП на встречной полосе в Алтайском крае
Молодой человек вылетел на встречную полосу
14 августа 2023, 12:13, ИА Амител
В Алтайском крае погиб 20-летний водитель, который не имел права управления транспортным средством, сообщает "Инцидент Барнаул".
ДТП произошло в воскресенье, 13 августа, возле села Кусак в Немецком национальном районе, на трассе Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан.
Молодой человек на автомобиле ВАЗ-211540, двигаясь со стороны Славгорода в сторону села Орлово, выехал на полосу встречного движения и врезался в машину Honda Avancier.
"Водитель ВАЗ-211540 скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи", – рассказали в краевой Госавтоинспекции.
Напомним, в этот же день, 13 августа, произошло лобовое столкновение на трассе Бийск – Барнаул.
14:18:38 14-08-2023
Да, на встречной полосе много подробностей...
14:53:21 14-08-2023
15 на своей полосе ж, как так?