На Алтае таксист забрал оставленный пассажиром телефон и попал под статью
Мужчина выбросил сим-карту и оставил гаджет себе
07 декабря 2024, 08:33, ИА Амител
Фото: the blowup / unsplash.com
В Горно-Алтайске таксист забрал оставленный пассажиром телефон и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Республики Алтай.
В полицию обратился 36-летний житель Маймы. Он рассказал, что накануне ночью отдыхал с приятелем в одном из развлекательных заведений города и последний раз пользовался смартфоном, когда вызывал такси. Мужчина предположил, что мог обронить гаджет на улице или в салоне авто.
Во время проверки полицейские выяснили, что девайс нашел 32-летний таксист. Он выбросил сим-карту и забрал телефон себе.
Возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже был судим.
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