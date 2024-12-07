На Алтае таксист забрал оставленный пассажиром телефон и попал под статью

Мужчина выбросил сим-карту и оставил гаджет себе

07 декабря 2024, 08:33, ИА Амител

Фото: the blowup / unsplash.com

В Горно-Алтайске таксист забрал оставленный пассажиром телефон и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Республики Алтай.

В полицию обратился 36-летний житель Маймы. Он рассказал, что накануне ночью отдыхал с приятелем в одном из развлекательных заведений города и последний раз пользовался смартфоном, когда вызывал такси. Мужчина предположил, что мог обронить гаджет на улице или в салоне авто.

Во время проверки полицейские выяснили, что девайс нашел 32-летний таксист. Он выбросил сим-карту и забрал телефон себе.

Возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже был судим.