На Алтае таксист закопал кошелек пассажирки с 75 тысячами рублей, но полицейские его нашли

В отношении водителя возбудили уголовное дело

15 марта 2025, 13:15, ИА Амител

Фото: МВД Алтайского края / 22.мвд.рф

В Кулундинском районе Алтайского края полицейские задержали таксиста, подозреваемого в краже кошелька клиентки, сообщили в МВД региона.

43-летняя жительница одного из сел приехала в райцентр, вышла из такси и пошла в салон красоты. Но когда собралась рассчитываться за услуги, кошелька с 75 тысячами рублей в сумке не оказалось. Сельчанка обратилась в полицию.

Стражи порядка выяснили, что женщина оставила бумажник в машине, когда рассчитывалась за поездку. Полицейские провели обыск по месту жительства у 57-летнего водителя и нашли кошелек, который он решил оставить себе.

"Портмоне с банкнотами мужчина закопал в одной из надворных построек, где хранится уголь... Судя по всему, он рассчитывал выждать время, чтобы впоследствии распорядиться чужими деньгами по своему усмотрению", – рассказали в ведомстве.

Бумажник и наличные изъяли и вернули потерпевшей. В отношении таксиста тем временем возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Ранее он уже был судим.