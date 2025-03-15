На Алтае таксист закопал кошелек пассажирки с 75 тысячами рублей, но полицейские его нашли
В отношении водителя возбудили уголовное дело
15 марта 2025, 13:15, ИА Амител
В Кулундинском районе Алтайского края полицейские задержали таксиста, подозреваемого в краже кошелька клиентки, сообщили в МВД региона.
43-летняя жительница одного из сел приехала в райцентр, вышла из такси и пошла в салон красоты. Но когда собралась рассчитываться за услуги, кошелька с 75 тысячами рублей в сумке не оказалось. Сельчанка обратилась в полицию.
Стражи порядка выяснили, что женщина оставила бумажник в машине, когда рассчитывалась за поездку. Полицейские провели обыск по месту жительства у 57-летнего водителя и нашли кошелек, который он решил оставить себе.
"Портмоне с банкнотами мужчина закопал в одной из надворных построек, где хранится уголь... Судя по всему, он рассчитывал выждать время, чтобы впоследствии распорядиться чужими деньгами по своему усмотрению", – рассказали в ведомстве.
Бумажник и наличные изъяли и вернули потерпевшей. В отношении таксиста тем временем возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Ранее он уже был судим.
14:06:57 15-03-2025
Надо было глубже закапывать 😎🤦