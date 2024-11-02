Жительницу Барнаула обманули на 1 млн рублей "сотрудники биржи"

Мошенники уговорили женщину "выгодно" вложить крупную сумму денег

02 ноября 2024, 09:37, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

49-летняя жительница Барнаула потеряла более 1 млн рублей, попавшись на уловку мошенников. Они представились ей сотрудниками фондовой биржи. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Потерпевшая сообщила, что познакомилась в социальной сети с молодым человеком. Он рассказал ей, что работает на бирже и получает за это неплохие деньги. После чего предложил этот способ заработка женщине, заверив, что риска для нее не будет.

Следуя инструкциям собеседника, она оформила две кредитные карты и перечислила 1,1 млн рублей. Затем гражданка попыталась вывести деньги и поняла, что стала жертвой аферистов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".