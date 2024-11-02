Жительницу Барнаула обманули на 1 млн рублей "сотрудники биржи"
Мошенники уговорили женщину "выгодно" вложить крупную сумму денег
02 ноября 2024, 09:37, ИА Амител
49-летняя жительница Барнаула потеряла более 1 млн рублей, попавшись на уловку мошенников. Они представились ей сотрудниками фондовой биржи. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Потерпевшая сообщила, что познакомилась в социальной сети с молодым человеком. Он рассказал ей, что работает на бирже и получает за это неплохие деньги. После чего предложил этот способ заработка женщине, заверив, что риска для нее не будет.
Следуя инструкциям собеседника, она оформила две кредитные карты и перечислила 1,1 млн рублей. Затем гражданка попыталась вывести деньги и поняла, что стала жертвой аферистов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
10:48:41 02-11-2024
49-летняя жительница Барнаула что познакомилась в социальной сети с молодым человеком. это ЛюбовЬ
17:20:48 02-11-2024
ох уж эти нищие граждане Барнаула