На Алтае травмированную туристку спустили с гор и отправили в больницу на вертолете

Остальные участники тургруппы продолжили поход, их передвижение контролирует МЧС

23 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Эвакуация туристки в Республике Алтай / Фото: МЧС России

Спасатели эвакуировали с алтайских гор туристку, которая получила травму во время похода. Об этом сообщили в МЧС по Республике Алтай.

По данным ведомства, пострадавшая была участницей зарегистрированной туристической группы. Судя по фотографии с места происшествия, она травмировала ногу.

Четыре сотрудника МЧС России на вертолете доставили туристку в больницу. Группа из 21 человека продолжила поход по Шавлинским озерам. Ее передвижение контролирует ведомство. Спасатели осведомлены о сроках окончания маршрута.

Напомним, в Белокурихе сотрудники МЧС спасли застрявшего на горе мужчину с больными ногами. Он обратился за помощью после того, как не успел спуститься с горы Церковка до окончания работы канатной дороги. Позвонив на номер экстренной помощи 112, он сообщил диспетчеру, что из-за проблем с ногами ему тяжело передвигаться.

Сотрудники пожарно-спасательной части № 46 оперативно прибыли на место на снегоходе и помогли мужчине безопасно спуститься. Медицинская помощь ему не потребовалась.