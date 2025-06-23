На Алтае травмированную туристку спустили с гор и отправили в больницу на вертолете
Остальные участники тургруппы продолжили поход, их передвижение контролирует МЧС
23 июня 2025, 16:00, ИА Амител
Спасатели эвакуировали с алтайских гор туристку, которая получила травму во время похода. Об этом сообщили в МЧС по Республике Алтай.
По данным ведомства, пострадавшая была участницей зарегистрированной туристической группы. Судя по фотографии с места происшествия, она травмировала ногу.
Четыре сотрудника МЧС России на вертолете доставили туристку в больницу. Группа из 21 человека продолжила поход по Шавлинским озерам. Ее передвижение контролирует ведомство. Спасатели осведомлены о сроках окончания маршрута.
Напомним, в Белокурихе сотрудники МЧС спасли застрявшего на горе мужчину с больными ногами. Он обратился за помощью после того, как не успел спуститься с горы Церковка до окончания работы канатной дороги. Позвонив на номер экстренной помощи 112, он сообщил диспетчеру, что из-за проблем с ногами ему тяжело передвигаться.
Сотрудники пожарно-спасательной части № 46 оперативно прибыли на место на снегоходе и помогли мужчине безопасно спуститься. Медицинская помощь ему не потребовалась.
16:06:17 23-06-2025
Её медицинская страховка позволяла оплатить свою эвакуацию вертолётом? Кто оплатил полёт вертолёта? Страховая компания надеюсь?
17:02:22 23-06-2025
43 (16:06:17 23-06-2025) Её медицинская страховка позволяла оплатить свою эвакуацию в... Бюджет РФ конечно) так что мадам и в горы сходила и на вертолете покаталась
18:33:22 23-06-2025
за чей счет такое веселье?? стоимость вылета МЧС вертолета озвучьте, пожалуйста?
21:43:14 23-06-2025
Диванные комметаторы-крохоборы, как правило не читают саму новость. А ведь там всё написано: "...пострадавшая была участницей зарегистрированной туристической группы..."
Впрочем, это понятно: они же "диванные" и путешествуют исключительно до ближайшего магазина и обратно.🤣