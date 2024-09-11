На Алтае трех бизнесменов судят за браконьерство в заказнике

Сумма ущерба в результате убийства двух лосей составила 1,12 млн рублей

11 сентября 2024, 17:00, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

В Алейском городском суде трех местных бизнесменов судят по делу о "незаконной охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору" в Уржумском заказнике, где застрелили двух самок лося, пишет "Атмосфера".

"На скамье подсудимых – Олег Дудин, Александр Карпенко и Виталий Лубинский. Все они, судя по данным из открытых источников, являются местными предпринимателями", – отмечает издание.

Дудин и Карпенко – индивидуальные предприниматели, специализирующиеся на деятельности автомобильного грузового транспорта. А Лубинский – директор и учредитель компании, занимающейся перевозками.

"Выручка его фирмы за прошлый год – 59,2 млн рублей. К слову, компания является участником системы госзакупок. Всего за время существования она заключила порядка 100 контрактов на сумму примерно 184 млн рублей", – указывает издание.

Сумма ущерба, причиненного в результате убийства лосей, составила 1,12 млн рублей. За это бизнесменам грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от трех до пяти лет либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Инцидент произошел в октябре 2023 года. Егерь при объезде охотничьих угодий в заказнике обнаружил две туши лосей. На место выехали полицейские, которые задержали нескольких мужчин с охотничьим оружием. Один из задержанных рассказал, что с друзьями отправился на охоту к границе Алейского и Усть-Калманского районов и не заметил, как зашел на территорию заказника. При этом разрешение имелось только на добычу косули и кабана.

Справка:

Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Уржумский" создан в сентябре 1976 года. Общая площадь – 20 658 га. Территория заказника, расположенного в Алейском районе, граничит с Усть-Пристанским, Усть-Калманским и Шипуновским районами. Заказник создан для воспроизводства лося, барсука, косули, колонка, лисицы, тетерева, водоплавающих, серой и белой куропатки, а также для охраны места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения черноголового хохотуна и журавля красавки.