На Алтае трёх пропавших в январе нашли мёртвыми
Двух человек пока найти не удалось
05 февраля 2023, 09:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за январь поступило 34 заявки на поиск пропавших. Из них найдены живыми 28 человек, погибшими – трое, рассказали в региональном отряде "Лиза Алерт".
Не удалось найти двух человек, ещё одна заявка не подтвердилась.
"Поиски тех, кто не найден, продолжаются", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области уже три недели не могут найти пропавшую многодетную мать.
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