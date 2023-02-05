На Алтае трёх пропавших в январе нашли мёртвыми

Двух человек пока найти не удалось

05 февраля 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за январь поступило 34 заявки на поиск пропавших. Из них найдены живыми 28 человек, погибшими – трое, рассказали в региональном отряде "Лиза Алерт".

Не удалось найти двух человек, ещё одна заявка не подтвердилась.

"Поиски тех, кто не найден, продолжаются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области уже три недели не могут найти пропавшую многодетную мать.