На Алтае третьи сутки ищут пропавшего подростка, ушедшего из дома в черных шлепанцах
Местонахождение мальчика неизвестно с 11 мая
13 мая 2025, 10:42, ИА Амител
В Алтайском крае ищут 16-летнего жителя села Маяк Чарышского района, который 11 мая 2025 года ушел в неизвестном направлении, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" поисковый отряд "ЛизаАлерт".
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза зелено-карие.
Был одет: красная кофта, черная футболка, черные спортивные штаны, черные шлепанцы.
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