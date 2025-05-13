На Алтае третьи сутки ищут пропавшего подростка, ушедшего из дома в черных шлепанцах

Местонахождение мальчика неизвестно с 11 мая

13 мая 2025, 10:42, ИА Амител

В Алтайском крае ищут 16-летнего жителя села Маяк Чарышского района, который 11 мая 2025 года ушел в неизвестном направлении, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" поисковый отряд "ЛизаАлерт".

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза зелено-карие.

Был одет: красная кофта, черная футболка, черные спортивные штаны, черные шлепанцы.