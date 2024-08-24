На Алтае три недели не могут найти пропавшую 47-летнюю женщину азиатской внешности

Ее местонахождение неизвестно с 4 августа

24 августа 2024, 13:26, ИА Амител

Фото пропавшей / МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай пропала 47-летняя Алла Кайгородова, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

4 августа женщина ушла из дома № 38 в переулке Красноармейском Горно-Алтайска и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

На вид горожанке 45-50 лет, она азиатской внешности, среднего телосложения и ростом около 165 см. Глаза карие, волосы темные, прямые, короткие. В последний раз ее видели в красных бриджах и белых шляпе, футболке и босоножках.

Всех, кто знает что-либо о пропавшей или готов оказать помощь в поисках, просят сообщить об этом по телефонам: (388-22) 9-25-11, 9-25-48, 9-25-00, 9-25-15, 8-962-797-27-69.