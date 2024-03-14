На Алтае трудоустроили более 580 алиментщиков, теперь работающих на оборону страны
В итоге стабильная зарплата позволяет отправлять деньги на содержание детей
14 марта 2024, 14:30, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на встрече с руководителем регионального управления Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Лабутиным ознакомился с итогами работы ведомства за 2023 год.
Лабутин отметил положительную динамику в работе по исполнительным производствам алиментного характера на протяжении пяти лет.
"За эти годы мы смогли снизить количество исполнительных производств и сумму задолженности по исполнительным производствам алиментного характера, а сумму взысканной задолженности удалось увеличить до 1,2 млрд рублей", – сообщил глава ведомства.
Помимо принудительного исполнения и побуждения к погашению задолженности, проводится и работа по трудоустройству должников. Так, за 2023 год трудоустроено более 580 алиментщиков, которые приступили к работе и в организациях оборонно-промышленного комплекса. В итоге стабильная зарплата позволяет отправлять деньги на содержание детей.
Также особое внимание уделялось социально незащищенным слоям населения. В частности, за прошлый год удовлетворено 14 тыс. заявлений о сохранении дохода в размере не менее величины прожиточного минимума в рамках 22 тыс. исполнительных производств на сумму почти 3,5 млрд рублей.
15:06:22 14-03-2024
Понарожают от кого попало, потом все занимайтесь их проблемами
16:45:12 14-03-2024
приставы сами подсказывают "папашам" как обойти систему,когда блокируют счета,как можно получать зп и не платить детям "молодцы"
17:27:19 14-03-2024
Они так же и на оборонку будут работать как заботятся о своих детях. Брака наделают мама не горюй. Это как насильников отправлять работать гинекологами.
12:54:05 15-03-2024
Теперь с таким же уперством отправьте на СВО прописанных мигрантов, а не 5 человек,да и то,повестки вручили. Взятки это хорошо,но помогать стране надо, отбросив личное благополучие.