НОВОСТИОбщество

На Алтае трудоустроили более 580 алиментщиков, теперь работающих на оборону страны

В итоге стабильная зарплата позволяет отправлять деньги на содержание детей

14 марта 2024, 14:30, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru
Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на встрече с руководителем регионального управления Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Лабутиным ознакомился с итогами работы ведомства за 2023 год.

Лабутин отметил положительную динамику в работе по исполнительным производствам алиментного характера на протяжении пяти лет.

"За эти годы мы смогли снизить количество исполнительных производств и сумму задолженности по исполнительным производствам алиментного характера, а сумму взысканной задолженности удалось увеличить до 1,2 млрд рублей", – сообщил глава ведомства.

Помимо принудительного исполнения и побуждения к погашению задолженности, проводится и работа по трудоустройству должников. Так, за 2023 год трудоустроено более 580 алиментщиков, которые приступили к работе и в организациях оборонно-промышленного комплекса. В итоге стабильная зарплата позволяет отправлять деньги на содержание детей.

Также особое внимание уделялось социально незащищенным слоям населения. В частности, за прошлый год удовлетворено 14 тыс. заявлений о сохранении дохода в размере не менее величины прожиточного минимума в рамках 22 тыс. исполнительных производств на сумму почти 3,5 млрд рублей.

Виктор Томенко Алтайский край итоги года ФССП

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

15:06:22 14-03-2024

Понарожают от кого попало, потом все занимайтесь их проблемами

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
я

16:45:12 14-03-2024

приставы сами подсказывают "папашам" как обойти систему,когда блокируют счета,как можно получать зп и не платить детям "молодцы"

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Понарожают от кого попало

17:27:19 14-03-2024

Они так же и на оборонку будут работать как заботятся о своих детях. Брака наделают мама не горюй. Это как насильников отправлять работать гинекологами.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:05 15-03-2024

Теперь с таким же уперством отправьте на СВО прописанных мигрантов, а не 5 человек,да и то,повестки вручили. Взятки это хорошо,но помогать стране надо, отбросив личное благополучие.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров