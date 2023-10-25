На Алтае у "41-летней девушки" украли холодильник, пока она была в жарком Сочи
В краже созналась молоденькая продавщица
25 октября 2023, 11:45, ИА Амител
Холодильник / Фото: zinkevych / freepik.com
В Алтайском крае за совершение кражи задержали 19-летнюю жительницу Новоалтайска, сообщает региональное МВД.
"В дежурную часть обратилась девушка 1982 года рождения. Она сообщила, что в 2021 году уехала на проживание в Сочи. За время с января 2021 года по август 2023-го из принадлежащей ей комнаты неизвестные лица похитили шкаф-купе, холодильник и диван", – рассказали в ведомстве.
Сумма ущерба, по словам потерпевшей, составила 47 тысяч рублей.
Правоохранители задержали жительницу Новоалтайска, работающую продавцом. В содеянном она созналась, ей грозит до шести лет лишения свободы.
11:51:07 25-10-2023
41-летняя девушка О_о, ну хоть не 91-летняя девушка
11:55:55 25-10-2023
Экспертиза была что девушка?
12:07:28 25-10-2023
Когда, наконец, 41-летняя девушка планирует стать женщиной?
12:22:16 25-10-2023
она кватиру открытой оставила?
13:18:06 25-10-2023
Исходя из рассказа молоденькой продавщице было не более 40 лет всего.