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На Алтае у "41-летней девушки" украли холодильник, пока она была в жарком Сочи

В краже созналась молоденькая продавщица

25 октября 2023, 11:45, ИА Амител

Холодильник / Фото: zinkevych / freepik.com
Холодильник / Фото: zinkevych / freepik.com

В Алтайском крае за совершение кражи задержали 19-летнюю жительницу Новоалтайска, сообщает региональное МВД.

"В дежурную часть обратилась девушка 1982 года рождения. Она сообщила, что в 2021 году уехала на проживание в Сочи. За время с января 2021 года по август 2023-го из принадлежащей ей комнаты неизвестные лица похитили шкаф-купе, холодильник и диван", – рассказали в ведомстве.

Сумма ущерба, по словам потерпевшей, составила 47 тысяч рублей.

Правоохранители задержали жительницу Новоалтайска, работающую продавцом. В содеянном она созналась, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Фото:

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НОВОСТИЭкология
Происшествия Новоалтайск

Комментарии 5

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Ужас

11:51:07 25-10-2023

41-летняя девушка О_о, ну хоть не 91-летняя девушка

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Гость

11:55:55 25-10-2023

Экспертиза была что девушка?

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Гость

12:07:28 25-10-2023

Когда, наконец, 41-летняя девушка планирует стать женщиной?

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Гость

12:22:16 25-10-2023

она кватиру открытой оставила?

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Гость

13:18:06 25-10-2023

Исходя из рассказа молоденькой продавщице было не более 40 лет всего.

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