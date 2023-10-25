На Алтае у "41-летней девушки" украли холодильник, пока она была в жарком Сочи

В Алтайском крае за совершение кражи задержали 19-летнюю жительницу Новоалтайска, сообщает региональное МВД.

"В дежурную часть обратилась девушка 1982 года рождения. Она сообщила, что в 2021 году уехала на проживание в Сочи. За время с января 2021 года по август 2023-го из принадлежащей ей комнаты неизвестные лица похитили шкаф-купе, холодильник и диван", – рассказали в ведомстве.