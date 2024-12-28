На Алтае у пенсионера изъяли патроны и порох, которые он давно нашел в лесу
Возбуждено уголовное дело
28 декабря 2024, 14:00, ИА Амител
Правоохранители изъяли у пенсионера из Бийского района банку с порохом и патроны, сообщили в МВД Алтайского края.
"В отдел полиции по Бийскому району поступил сигнал о том, что житель села Малоугренево хранит у себя взрывчатое вещество. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу. 70-летний мужчина сразу выдал 29 патронов и банку с порохом", – рассказали в ведомстве.
Сельчанин признался, что нашел боеприпасы в лесу много лет назад, и счел, что все это пригодится в хозяйстве.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ. В части хранения патронов проводят административное расследование.
15:41:50 28-12-2024
Хозяйственный.
Такие и на Колыме не пропадут.
07:39:00 29-12-2024
опасного террориста обезвредили. но кто то же настучал...
11:07:09 29-12-2024
Ищи крысу в своём окружении, дед.