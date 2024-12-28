На Алтае у пенсионера изъяли патроны и порох, которые он давно нашел в лесу

Возбуждено уголовное дело

28 декабря 2024, 14:00, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Правоохранители изъяли у пенсионера из Бийского района банку с порохом и патроны, сообщили в МВД Алтайского края.

"В отдел полиции по Бийскому району поступил сигнал о том, что житель села Малоугренево хранит у себя взрывчатое вещество. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу. 70-летний мужчина сразу выдал 29 патронов и банку с порохом", – рассказали в ведомстве.

Сельчанин признался, что нашел боеприпасы в лесу много лет назад, и счел, что все это пригодится в хозяйстве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ. В части хранения патронов проводят административное расследование.