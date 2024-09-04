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На Алтае у трассы заметили компанию медведей

Три косолапых хищника ушли в кукурузные поля, увидев внимание человека

04 сентября 2024, 18:41, ИА Амител

Медведь / Фото: pxhere.com/ru/photo/305
Медведь / Фото: pxhere.com/ru/photo/305

В Заринском районе жители села Хмелевка встретили компанию из трех медведей на дороге. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

По словам жителей села, косолапых они встретили во время поездки на автомобиле и успели снять зверей на телефон. Завидев людей, троица прошлась по обочине и ушла в кукурузные поля.

"Вообще медведей в округе очень часто сейчас видят. Они бродят по окраине или вблизи деревни. В лесу очень много сейчас следов. На трассу тоже выходят", – рассказал священник Павел Корчагин.

До этого врио замминистра природы Алтайского края Максим Катернюк объяснял, что сейчас медведи активно набирают вес перед спячкой. Из-за плохого урожая кедровых орехов они все чаще выходят к населенным пунктам в поисках еды.

Комментарии 5

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Гость

19:30:40 04-09-2024

у них были цыгане на цепи...!

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Гость

20:41:27 04-09-2024

В новоалтайске заметили группу лисиц. Появились в аккурат с началом открытия охоты. Эти хитрые с пушистыми хвостами пришли с лугов и решили отсидеться, маскируясь под собак).

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Гость

08:53:17 05-09-2024

Медведь очень опасное животное. И появление их у населенных пунктов ничего хорошего не предвещает. Это вам не винипух и не добрый мишка из "Маши и медведь".
Да, а какая связь между кедровыми орехами и медведями? Вроди как кедрач никогда небыл кормовой базой косолапых.

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Гость

11:24:45 05-09-2024

Гость (08:53:17 05-09-2024) Медведь очень опасное животное. И появление их у населенных ... Так это они на Камчатке лососем питаются, а у нас в лесах орехи, ягоды, кедр жирный, как раз к зиме.

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Гость

11:43:13 05-09-2024

- Господа, я вчера с 3х выстрелов убил медведя!
- А почему с 2х, поручик? Первый раз промахнулись?
- А первым выстрелом я разогнал цыган!

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