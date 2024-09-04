На Алтае у трассы заметили компанию медведей

Три косолапых хищника ушли в кукурузные поля, увидев внимание человека

04 сентября 2024, 18:41, ИА Амител

Медведь / Фото: pxhere.com/ru/photo/305

В Заринском районе жители села Хмелевка встретили компанию из трех медведей на дороге. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

По словам жителей села, косолапых они встретили во время поездки на автомобиле и успели снять зверей на телефон. Завидев людей, троица прошлась по обочине и ушла в кукурузные поля.

"Вообще медведей в округе очень часто сейчас видят. Они бродят по окраине или вблизи деревни. В лесу очень много сейчас следов. На трассу тоже выходят", – рассказал священник Павел Корчагин.

До этого врио замминистра природы Алтайского края Максим Катернюк объяснял, что сейчас медведи активно набирают вес перед спячкой. Из-за плохого урожая кедровых орехов они все чаще выходят к населенным пунктам в поисках еды.