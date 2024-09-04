На Алтае у трассы заметили компанию медведей
Три косолапых хищника ушли в кукурузные поля, увидев внимание человека
04 сентября 2024, 18:41, ИА Амител
В Заринском районе жители села Хмелевка встретили компанию из трех медведей на дороге. Об этом сообщает "КП-Барнаул".
По словам жителей села, косолапых они встретили во время поездки на автомобиле и успели снять зверей на телефон. Завидев людей, троица прошлась по обочине и ушла в кукурузные поля.
"Вообще медведей в округе очень часто сейчас видят. Они бродят по окраине или вблизи деревни. В лесу очень много сейчас следов. На трассу тоже выходят", – рассказал священник Павел Корчагин.
До этого врио замминистра природы Алтайского края Максим Катернюк объяснял, что сейчас медведи активно набирают вес перед спячкой. Из-за плохого урожая кедровых орехов они все чаще выходят к населенным пунктам в поисках еды.
19:30:40 04-09-2024
у них были цыгане на цепи...!
20:41:27 04-09-2024
В новоалтайске заметили группу лисиц. Появились в аккурат с началом открытия охоты. Эти хитрые с пушистыми хвостами пришли с лугов и решили отсидеться, маскируясь под собак).
08:53:17 05-09-2024
Медведь очень опасное животное. И появление их у населенных пунктов ничего хорошего не предвещает. Это вам не винипух и не добрый мишка из "Маши и медведь".
Да, а какая связь между кедровыми орехами и медведями? Вроди как кедрач никогда небыл кормовой базой косолапых.
11:24:45 05-09-2024
Гость (08:53:17 05-09-2024) Медведь очень опасное животное. И появление их у населенных ... Так это они на Камчатке лососем питаются, а у нас в лесах орехи, ягоды, кедр жирный, как раз к зиме.
11:43:13 05-09-2024
- Господа, я вчера с 3х выстрелов убил медведя!
- А почему с 2х, поручик? Первый раз промахнулись?
- А первым выстрелом я разогнал цыган!