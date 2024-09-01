Медведь напал на человека в Алтайском крае
Мужчина серьезно ранен и находится в больнице
01 сентября 2024, 20:32, ИА Амител
Лапа медведя / Фото: Наш город Заринск
Медведь напал на человека в Кытмановском районе Алтайского края. Об этом сообщает газета "Наш город Заринск".
В момент нападения мужчина охотился. Пострадавший получил серьезные травмы, сейчас он в больнице.
Очевидцы говорят, что косолапый был ростом больше двух с половиной метров. После нападения животное убили.
"Медведи стали близко подходить к селам и это не шутки. До нас все чаще стала доходить информация о том, как жители разных деревень сталкивались с медведями, как в Кытмановском районе, так и соседних: Залесовском и Заринском", – заявили читатели.
21:23:34 01-09-2024
Раз охотился, значит напросился сам. Медведю ничего не оставалось, как защищаться
21:44:22 01-09-2024
Чучмек (21:23:34 01-09-2024) Раз охотился, значит напросился сам. Медведю ничего не остав... Превышением пределов необходимой обороны признается причинение посягающему смерти или тяжкого вреда здоровью и в тех случаях, когда это явно не соответствовало характеру и опасности посягательства.
22:29:33 01-09-2024
Чучмек (21:23:34 01-09-2024) Раз охотился, значит напросился сам. Медведю ничего не остав... Уверен, что он на медведя охотился? Охота открыта с субботы только не на медведя. За грибами пойдешь тоже не напросись.
12:42:40 02-09-2024
гость (22:29:33 01-09-2024) Уверен, что он на медведя охотился? Охота открыта с субботы ... какая разница на кого? ему жрать нечего или что? это просто убийца.
19:12:18 02-09-2024
поделом убийце проклятому. сх животных мало? чо вы прётесь в природу?!
20:09:14 02-09-2024
Медведь может идти параллельно человеку часами, Но напасть, если не время спячки, крайняя редкость.
20:32:56 02-09-2024
Кому хочется пострелять - милости просим на СВО.