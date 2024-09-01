Медведь напал на человека в Алтайском крае

Мужчина серьезно ранен и находится в больнице

01 сентября 2024, 20:32, ИА Амител

Лапа медведя / Фото: Наш город Заринск

Медведь напал на человека в Кытмановском районе Алтайского края. Об этом сообщает газета "Наш город Заринск".

В момент нападения мужчина охотился. Пострадавший получил серьезные травмы, сейчас он в больнице.

Очевидцы говорят, что косолапый был ростом больше двух с половиной метров. После нападения животное убили.