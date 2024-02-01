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На Алтае ученица один день успела поработать в "сервисе по перевозке денег"

Девушка помогла мошенникам обмануть двух пенсионеров, пока ее не поймала полиция

01 февраля 2024, 11:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае задержали 18-летнюю ученицу колледжа, помогавшую мошенникам обманывать пожилых жителей Родинского района, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 90-летняя жительница села Родино, которой накануне позвонил неизвестный и заявил, что ее внучка попала в ДТП. Для урегулирования вопроса он потребовал 1,5 млн рублей.

"Пенсионерка пояснила, что у нее есть только 500 тысяч рублей. Через некоторое время к сельчанке пришла девушка, которой она передала деньги", – рассказали в ведомстве.

Полицейские по приметам задержали девушку. Она призналась в двух фактах хищений, совершенных на территории района 29 января: в общей сумме забрала у пожилых людей 570 тысяч рублей.

"Предложение о работе она нашла в одной из социальных сетей. Так называемый "сервис по перевозке денег" включал в себя обязанность забирать деньги и переводить их работодателю. За это полагалось 5% от суммы", – уточнили в МВД.

В ходе обысков у девушки изъяли мобильный телефон с перепиской и 35 тысяч рублей. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 3

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Гость

12:49:34 01-02-2024

Барнаул, давайте бороться с продавцами фильтров для воды по 22900. Они несколькими бригадами ежедневно в Барнауле стариков обманывают уже более месяца

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Гость

14:25:25 01-02-2024

Гость (12:49:34 01-02-2024) Барнаул, давайте бороться с продавцами фильтров для воды по ... У них офис на Деповской. И вакансия у них официальная. Меня от центра занятости туда направляли.

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Гость

16:37:29 01-02-2024

Гость (14:25:25 01-02-2024) У них офис на Деповской. И вакансия у них официальная. Меня... Это какой-то сюрреализм! Что будет дальше? Офис и вакансии от распространителей наркотиков?

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