На Алтае ученица один день успела поработать в "сервисе по перевозке денег"

Девушка помогла мошенникам обмануть двух пенсионеров, пока ее не поймала полиция

01 февраля 2024, 11:30, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае задержали 18-летнюю ученицу колледжа, помогавшую мошенникам обманывать пожилых жителей Родинского района, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 90-летняя жительница села Родино, которой накануне позвонил неизвестный и заявил, что ее внучка попала в ДТП. Для урегулирования вопроса он потребовал 1,5 млн рублей.

"Пенсионерка пояснила, что у нее есть только 500 тысяч рублей. Через некоторое время к сельчанке пришла девушка, которой она передала деньги", – рассказали в ведомстве.

Полицейские по приметам задержали девушку. Она призналась в двух фактах хищений, совершенных на территории района 29 января: в общей сумме забрала у пожилых людей 570 тысяч рублей.

"Предложение о работе она нашла в одной из социальных сетей. Так называемый "сервис по перевозке денег" включал в себя обязанность забирать деньги и переводить их работодателю. За это полагалось 5% от суммы", – уточнили в МВД.

В ходе обысков у девушки изъяли мобильный телефон с перепиской и 35 тысяч рублей. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности.