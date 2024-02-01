В Барнауле пенсионерка вычислила мошенников, хотевших похитить 1 млн рублей

Женщина начала задавать мошеннице наводящие вопросы

01 февраля 2024, 10:28, ИА Амител

Звонок от мошенников / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае пенсионерка разоблачила группу дистанционных мошенников, устроивших настоящий аудиоспектакль с целью заполучить ее сбережения, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратилась 76-летняя жительница Барнаула, которой накануне позвонила плачущая девушка, назвала ее мамой и начала просить деньги, потому что попала в аварию.

"Затем трубку взяла другая женщина, представившаяся следователем, и пояснила, что девушка переходила дорогу в неположенном месте и спровоцировала ДТП", – рассказали в ведомстве.

После этого к разговору снова подключилась якобы дочь и, давя на жалость, сказала, что в отношении нее могут возбудить уголовное дело. Чтобы этого не произошло, срочно необходим 1 млн рублей.