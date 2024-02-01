В Барнауле пенсионерка вычислила мошенников, хотевших похитить 1 млн рублей
Женщина начала задавать мошеннице наводящие вопросы
01 февраля 2024, 10:28, ИА Амител
В Алтайском крае пенсионерка разоблачила группу дистанционных мошенников, устроивших настоящий аудиоспектакль с целью заполучить ее сбережения, сообщает региональное МВД.
С заявлением в полицию обратилась 76-летняя жительница Барнаула, которой накануне позвонила плачущая девушка, назвала ее мамой и начала просить деньги, потому что попала в аварию.
"Затем трубку взяла другая женщина, представившаяся следователем, и пояснила, что девушка переходила дорогу в неположенном месте и спровоцировала ДТП", – рассказали в ведомстве.
После этого к разговору снова подключилась якобы дочь и, давя на жалость, сказала, что в отношении нее могут возбудить уголовное дело. Чтобы этого не произошло, срочно необходим 1 млн рублей.
"Однако бдительная бабушка не растерялась и начала задавать мошеннице наводящие вопросы, ответы на которые подлинная родственница должна была знать. Но аферистка начала растерянно запинаться", – отметили в МВД.
10:51:52 01-02-2024
моя мама всегда соглашается со "следствием": дочь украла, убила, спровоцировала- немедленно в тюрьму! и ни о каких деньгах речи не может быть. когда "я" или другой "ребенок" начинают давить на жалость, она отрекается от всех и благодарит "следствие" за службу))
10:55:05 01-02-2024
Элен без ребят (10:51:52 01-02-2024) моя мама всегда соглашается со "следствием": дочь украла, уб... Жарит пирожки и отправляет в благодарность следователю?
10:57:29 01-02-2024
Элен без ребят (10:51:52 01-02-2024) моя мама всегда соглашается со "следствием": дочь украла, уб... Вы подкидышь ?
11:28:13 01-02-2024
Гость (10:57:29 01-02-2024) Вы подкидышь ?... я дочь умной женщины
11:33:30 01-02-2024
Элен без ребят (11:28:13 01-02-2024) я дочь умной женщины... знаете поговорку "на детях гениев природа отдыхает"? временами вы ее замечательно подтверждаете.
13:24:38 01-02-2024
Гость (11:33:30 01-02-2024) знаете поговорку "на детях гениев природа отдыхает"? времена... не буду спорить. наверное, вы знаете в этом толк)
10:55:38 01-02-2024
Лет 8 назад был подобный звонок на стационарный домашний телефон. Я тут же перезвонил ментам и рассказал, предложив им доступ к домашнему телефону. Жулики больше так и не перезвонили. А полицаи ещё две недели, со всей отделов с меня подписи собирали что меня ни кто не ограбил. Ловить менты ни кого и не собирались. Так что бабке на ближайшее время будет с кем скоротать одинокую старость
13:42:20 01-02-2024
так похитили или нет в конце концов у нее
15:23:32 01-02-2024
У 76-летней матери дочь по среднему должна быть 50-летней. И никак "плачущая девушка". А то и сынок у бабули.