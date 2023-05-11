На Алтае управляющая компания "случайно" собрала с многоэтажки больше денег

Переплата жильцов за четыре месяца составила 37 000 рублей

11 мая 2023, 08:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле жители многоквартирного дома добились перерасчёта платы за содержание и ремонт жилья, сообщает местный Центр защиты прав граждан.

В ноябре 2022 года жителям пятиэтажки на Антона Петрова, 156, увеличили на 13% плату за содержание и ремонт.

"Как так, если собрания собственников жилья не было и мы тариф после этого не утверждали? Тариф был установлен в апреле 2022 года", – возмутилась председатель домсовета.

В управляющей компании объяснили повышение "высокой инфляцией". А вот в Центре решение УК назвали "поразительной наглостью".

"Только собственники на общем собрании могут утвердить размер жилищной ставки. Размер платы устанавливают не менее чем на год. Так что менять ставку УК могла не раньше апреля 2023 года", – пояснила руководитель Центра Татьяна Мазунина.

В УК после официальной претензии признали неправомерность своих действий, объяснив их ошибкой, растянувшейся на четыре месяца. Переплата жильцов за это время составила 37 000 рублей.