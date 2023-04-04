Снизить тариф на электричество предложили россиянам за установку умных счётчиков
Тогда появится стимул менять приборы учёта на более современные
04 апреля 2023, 11:01, ИА Амител
Стимулировать россиян на установку умных счётчиков можно с помощью снижения тарифа на электроэнергию, рассказал изданию "СенатИнформ" член Совфеда Александр Башкин.
Напомним, с 2027 года в России в тарифы могут дополнительно включить установку умных счётчиков воды и тепла. При этом Минстрой предложил обязать россиян впускать работников ЖКХ в квартиры, чтобы они могли устанавливать и обслуживать счётчики. За отказ в допуске – административная ответственность.
"Штрафов и наказаний не надо. Надо заинтересовать людей выгодным предложением, а не вламываться к ним в квартиры. Можно попробовать установить переходный период до окончания работы старого счётчика, который всё равно в итоге нужно будет нести на проверку. Этот момент станет идеальным для установки уже умного счётчика", – отметил Башкин.
11:03:31 04-04-2023
Это когда стирать, утюжить и борщи варить по ночам дешевле?
11:12:05 04-04-2023
Извините меня, а что такое умный счётчик на воду?
11:14:35 04-04-2023
А умный счетчик горячей воды будет учитывать ее температуру?) А то, насколько я понимаю, сейчас те счетчики, которые не считают горячую, когда она идет ниже определенной температуры. устанавливать запрещено.
11:15:44 04-04-2023
установка счетчиков, даже умных, - прерогатива поставщиков комуслуг, вот пусть и меняют
11:16:39 04-04-2023
Гость, ты намылился и включил воду, а счетчик такой - фиг тебе и отключил, мол, нефиг в ночное время мыться...
13:31:07 04-04-2023
Ночной тариф можно использовать в некоторых случаях, когда жаркими летиними ночами всю ночь молотит кондиционер. Ну ПММ можно запрограммировать на запуск ночью. Опять же шуму от неё много. А остальное то что? Копеечная экономия выходит и то сезонная)
13:40:25 04-04-2023
А попадаются люди, которые умнее любых счётчиков.