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Снизить тариф на электричество предложили россиянам за установку умных счётчиков

Тогда появится стимул менять приборы учёта на более современные

04 апреля 2023, 11:01, ИА Амител

Счётчики / Фото: amic.ru
Счётчики / Фото: amic.ru

Стимулировать россиян на установку умных счётчиков можно с помощью снижения тарифа на электроэнергию, рассказал изданию "СенатИнформ" член Совфеда Александр Башкин.

Напомним, с 2027 года в России в тарифы могут дополнительно включить установку умных счётчиков воды и тепла. При этом Минстрой предложил обязать россиян впускать работников ЖКХ в квартиры, чтобы они могли устанавливать и обслуживать счётчики. За отказ в допуске – административная ответственность.

"Штрафов и наказаний не надо. Надо заинтересовать людей выгодным предложением, а не вламываться к ним в квартиры. Можно попробовать установить переходный период до окончания работы старого счётчика, который всё равно в итоге нужно будет нести на проверку. Этот момент станет идеальным для установки уже умного счётчика", – отметил Башкин.

Комментарии 7

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Гость

11:03:31 04-04-2023

Это когда стирать, утюжить и борщи варить по ночам дешевле?

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Гость

11:12:05 04-04-2023

Извините меня, а что такое умный счётчик на воду?

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Гость

11:14:35 04-04-2023

А умный счетчик горячей воды будет учитывать ее температуру?) А то, насколько я понимаю, сейчас те счетчики, которые не считают горячую, когда она идет ниже определенной температуры. устанавливать запрещено.

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Гость

11:15:44 04-04-2023

установка счетчиков, даже умных, - прерогатива поставщиков комуслуг, вот пусть и меняют

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Гость

11:16:39 04-04-2023

Гость, ты намылился и включил воду, а счетчик такой - фиг тебе и отключил, мол, нефиг в ночное время мыться...

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Гость

13:31:07 04-04-2023

Ночной тариф можно использовать в некоторых случаях, когда жаркими летиними ночами всю ночь молотит кондиционер. Ну ПММ можно запрограммировать на запуск ночью. Опять же шуму от неё много. А остальное то что? Копеечная экономия выходит и то сезонная)

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Гость

13:40:25 04-04-2023

А попадаются люди, которые умнее любых счётчиков.

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