Снизить тариф на электричество предложили россиянам за установку умных счётчиков

Тогда появится стимул менять приборы учёта на более современные

04 апреля 2023, 11:01, ИА Амител

Счётчики / Фото: amic.ru

Стимулировать россиян на установку умных счётчиков можно с помощью снижения тарифа на электроэнергию, рассказал изданию "СенатИнформ" член Совфеда Александр Башкин.

Напомним, с 2027 года в России в тарифы могут дополнительно включить установку умных счётчиков воды и тепла. При этом Минстрой предложил обязать россиян впускать работников ЖКХ в квартиры, чтобы они могли устанавливать и обслуживать счётчики. За отказ в допуске – административная ответственность.