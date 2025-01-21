На Алтае уровень преступности снизился за год, но по-прежнему очень высок

Алтайский край находится ниже середины рейтинга, а Республика Алтай – почти в самом конце

21 января 2025, 10:40, ИА Амител

Преступник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Алтайский край находится на 63-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по уровню преступности за 2024 год, а Республика Алтай – на 83-м, сообщает РИА Новости.

Рейтинг составили на основе данных МВД РФ и Росстата путем ранжирования регионов по количеству преступлений, зарегистрированных в 2024 году на десять тысяч жителей. Также проанализированы данные по числу тяжких и особо тяжких преступлений и динамика числа зарегистрированных преступлений.

"В Алтайском крае количество преступлений, зарегистрированных в 2024 году, на 10 тыс. жителей – 163,3. Изменение количества преступлений по сравнению с 2023 годом – минус 9,1%", – говорится в исследовании.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений (45,1 на 10 тыс. жителей) в Алтайском крае по сравнению с 2023 годом уменьшилось на 10,3%.

Республика Алтай находится в рейтинге гораздо ниже – на 83-м месте. Здесь в 2024 году зарегистрировано 203,4 преступления на 10 тыс. жителей, из которых 49,6 – тяжкие и особо тяжкие. Количество снизилось на 2,8%, по тяжким – на 5%.

Среди регионов Сибири самый безопасный – Омская область (29-е место). Здесь в 2024 году зарегистрировали 118 преступлений на 10 тыс. жителей, из них 43,7 – тяжкие и особо тяжкие.

Самый низкий уровень преступности в России зафиксировали в Чеченской Республике: 16,6 на 10 тыс. жителей, из них лишь 5,3 – тяжкие и особо тяжкие. А самый высокий уровень – в Республике Карелия: 214,5 на 10 тыс. жителей, из них 48,6 – тяжкие и особо тяжкие.