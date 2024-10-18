Специалист-полиграфолог из Следственного комитета по Алтайскому краю Сергей Колупаев рассказал amic.ru, как выводят на чистую воду убийц и педофилов

18 октября 2024, 09:00, Ирина Киселева

Проверка на полиграфе. Фото: amic.ru

Алтайские убийцы, насильники, коррупционеры – многих из них удалось вывести следователям на чистую воду благодаря тестированию на полиграфе. После детектора лжи зачастую преступники сами делают чистосердечные признания. В их числе и предполагаемый "политеховский" маньяк Виталий Манишин, который дал показания после того, как с ним поработал специалист-полиграфолог отдела криминалистики СУ СК России по Алтайскому краю Сергей Колупаев. Подполковник юстиции рассказал amic.ru, можно ли обмануть аппаратуру, как разоблачают злоумышленников и спасают от тюрьмы невиновных.

На работу только после полиграфа, или Как проходит тестирование

Сергею Колупаеву чуть больше 40. Его глаза – голубые, с морщинками-лучиками – очаровывают: душевный и открытый человек. Только, несмотря на добродушную внешность, он наводит страх и ужас как на преступников, так и на соискателей, которые мечтают попасть на службу в Следственный комитет. Без проверки на полиграфе дорога в ведомство закрыта. В день интервью Сергей Сергеевич тестирует очередного кандидата – Игоря.

Перед тем как подключить парня к аппаратуре, полиграфологу нужно установить контакт: провести психологическую предтестовую беседу и выяснить, насколько человек вменяем. По словам Колупаева, от нее зависит 70% успеха. Сегодня интернет пестрит хитростями, как обмануть детектор лжи. Методы – от "наглотаться успокоительных", "выпить энергетик" до "не спать трое суток". Такие способы могут исказить реакции, поэтому до исследования такого человека просто не допустят, отмечает специалист.

Чемодан полиграфолога / Фото: amic.ru

С нашим кандидатом все в порядке, выносит вердикт Сергей Сергеевич, раскрывая черный чемоданчик. В него помещается вся аппаратура. "Сердце" полиграфа – небольшой сенсорный блок. К нему идет набор датчиков, отвечающих за фиксацию всевозможных человеческих реакций: тремор, дыхание, сердцебиение, расширение мелких сосудов и сопротивление крови, рассказывает подполковник.

Два датчика закрепляют в районе груди и диафрагмы, чтобы контролировать верхнее и нижнее дыхание. Медицинская манжета на правом предплечье покажет работу сердца в крупных сосудах. Пальцы левой руки Игоря "украшают" еще три датчика-присоски. Они отслеживают кровенаполнение в мелких сосудах и электродермальную активность кожи. Сидеть в таком "обмундировании" нужно на стуле, на котором лежат датчики тремора. Все они будут постоянно фиксировать изменения организма и передавать данные на компьютер.

Подготовка к проверке на детекторе лжи / Фото: пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю

"Моя задача – с помощью полиграфа фиксировать динамику физиологических показателей в ответ на предъявляемые испытуемому "стимулы". Это могут быть вопросы или фотографии. Например, подозреваемому можно показать нож или топор, которым было совершено преступление. Когда человек обманывает, организм дает ответ на физиологическом уровне: меняется частота и глубина дыхания, кровь уходит с периферии, повышается или падает давление, учащается пульс. То есть срабатывают сразу несколько показателей", – объясняет Сергей Сергеевич.

Тестируемому нужно сидеть спокойно, смотреть перед собой, ноги поставить на полную ступню, ответы жестами не сопровождать, плечами не пожимать и не кашлять. Сергей Сергеевич накачивает манжету тонометра и дает указания:

Тест на правду. Фото: amic.ru

"Сейчас я буду спрашивать, как вас зовут. На все вопросы говорите правду, а когда я назову ваше имя, вы должны ответить "нет" – это необходимо, чтобы проверить, какие реакции организм будет давать на ложь. Любое движение во время записи может быть расценено как противодействие, поэтому можно будет сделать вывод, что вы хотите что-то скрыть", – пояснил Колупаев.

Во время тестирования на мониторе полиграф рисует горизонтальные ломаные линии. Каждая отображает показания конкретного датчика. На вранье картинка получается весьма красноречивой: пики графика резко ползут вверх. Во время ложного ответа "сбой" дало дыхание и изменилась динамика кожно-гальванической реакции, которая отвечает за наши эмоции.

Дело добровольное, или Можно ли обмануть полиграф?

Кстати, проходит проверка не так динамично, как показывают в фильмах и телепередачах: после каждого вопроса "кардиограмма" пишется 20 секунд. Здесь нужны точность, сосредоточенность. Вопросы задаются по нескольку раз, а весь тест разбит на блоки – так называемые "предъявления". Каждое состоит из шести-восьми вопросов. Между ними Сергей Сергеевич делает перерыв, спускает воздух в манжете тонометра – испытуемый может передохнуть.

В среднем исследования на полиграфе длятся от сорока минут до двух с половиной часов: в этот период физиология человека наиболее активна. А после испытаний специалисту еще предстоит провести кропотливую работу, чтобы интерпретировать все изменения организма на стимулы, и дать заключение. В день полиграфологам рекомендуется проводить максимум два исследования. В год их проходит порядка 120.

"У программы есть система автоматической оценки, но ориентироваться исключительно на нее нельзя. В этом случае риск пропуска цели возрастает. Например, человек покашлял или у него "заурчал" желудок, или мы услышим какой-то резкий звук с улицы. Я делаю себе пометку, что этот вопрос нужно исключить из опросника. Каждое наше психофизиологическое исследование – это небольшая научная работа. У нас есть гипотеза: будет выявлена значимая реакция на те или иные вопросы или нет. С помощью датчиков мы фиксируем показания, проводим количественный анализ показателей. А в завершение делаем вывод, – рассказывает Сергей Колупаев.

Три датчика надевают на пальцы одной руки / Фото: пресс-служба СУСК по Алтайскому краю

На кадровые и внутренние цели в Следственном комитете Алтайского края приходится не более 25% исследований. Все остальные связаны с уголовными делами и следственными проверками, рассказывает специалист. Работать приходится по разным видам преступлений, в том числе и сексуальным. Чтобы узнать правду, которую скрывают, специалист тщательно готовится: вместе со следователями он изучает материалы уголовного дела и составляет правильные вопросы.

"Исследования для всех проводят только с добровольного согласия, но, несмотря на это, многие пытаются перехитрить полиграф. Теоретически запутать аппаратуру можно, но для этого человек должен владеть методикой проведения исследования на полиграфе и сознательно контролировать такие физиологические процессы, как давление крови, электродермальная активность. Мы неслучайно делаем несколько предъявлений. Наша задача – выявить устойчивую реакцию на определенные вопросы, убедиться, что испытуемый неслучайно запнулся на них", – объясняет Сергей Сергеевич.

Когда на полиграф попадает человек, который скрывает какую-то информацию и пытается противодействовать, это видно по разным признакам, подчеркивает собеседник. Кто-то, начитавшись советов в интернете, кладет пресловутую кнопку в ботинок, начинает кашлять, глубоко дышать.

Во время тестирования на полиграфе / Фото: amic.ru

"Это очень сильно влияет на полиграмму. Аппаратура не различает маленькую и большую ложь. Если человек понимает, что он обманывает, на эти вопросы реакция выше, чем на правдивые. Если человек после двух предупреждений не перестанет противодействовать полиграфу, исследование будет прекращено", – рассказывает Колупаев.

Манишин и другие резонансные дела

Кстати, с 2021 года суды не принимают результаты психофизиологического исследования в качестве основного доказательства. Одна из причин такого подхода – то, что в научной и практической среде нет единой и общепризнанной методики тестирования на полиграфе: их слишком много, более 20, рассказывает специалист. Но к выводам полиграфолога прислушиваются следователи. Например, когда требуется сузить круг подозреваемых, понять, с кем в первую очередь стоит поработать, проверить различные версии. От профессионализма этих специалистов во многом зависит ход расследования уголовного дела.

"Зачастую мы видим, что человек причастен, еще на тестировании. Однако у нас, полиграфологов, нет юридического права брать какие-то явки. Это может сделать оперативный сотрудник либо следователь. Но я вижу, что человеку становится плохо, делаем перерыв – ему еще хуже. Полиграмма "пляшет", а эмоции зашкаливают. Я понимаю, что человек, как говорят оперативные сотрудники, "при делах". Я предлагаю ему подумать и пойти к следователю – рассказать, как все было. Многие так и делают: люди дают признательные показания сразу, как выходят из нашего кабинета", – объясняет Колупаев.

Специалист подчеркивает: исключительно благодаря детектору лжи преступление не раскрывается, но он существенно позволяет сэкономить время. Полиграфологи помогают следствию принять решение и выйти на настоящих преступников.

Одно из таких уголовных дел в 2021 году прогремело на всю страну: в Алтайском крае пропала 18-летняя Евгения Парубова. Незадолго до исчезновения девушка сошлась с молодым человеком и вместе с годовалым ребенком переехала к нему в Косихинский район. Когда она перестала выходить на связь, мать Евгении забила тревогу. На программе "Мужское/Женское" она требовала от парня, гражданской свекрови и ее сожителя сознаться в том, что произошло с дочкой. Те в голос утверждали, что сами сбились с ног в поисках и понятия не имеют, куда Женя исчезла. Сотрудники Следственного комитета, включая двух полиграфологов, отрабатывали ближний круг Евгении. Всем им сообща удалось раскрыть уникальное дело.

"Тестирование показало, что как минимум несколько человек располагают информацией. Это в значительной мере помогло следствию. Выяснилось, что между девушкой и свекровью произошел конфликт. Женщина ударила Женю по голове обухом, и та скончалась на месте. Свекровь попросила своего сожителя, ранее судимого, и друга сына, которые работали на производстве древесного угля, скрыть следы преступления. Девушку сожгли в печи, а кости сбросили в реку. Никаких следов не осталось", – рассказывает Колупаев.

Скриншот из видео с психофизиологического исследования Виталия Манишина / Фото: пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю

Проверку на полиграфе провели в день задержания и предполагаемому маньяку Виталию Манишину, которому вменяют как минимум 11 убийств. Для тестирования мужчину доставили в следственное управление сразу после обысков, которые прошли у него дома 16 мая. В целом исследование длилось порядка четырех часов.

"Он вел себя достаточно адекватно. Прослеживался высокий уровень интеллекта. С ним я отработал ряд признаков. Мне Манишин рассказывать ничего не стал, но было видно, что человек уже готов дать показания. Ему нужен был толчок. На следующий день он дал признательные показания. Могу предположить, что все эти годы он ждал, когда за ним придут, и это стало для него неким облегчением. 18 мая Виталия Манишина заключили под стражу, а сейчас идет суд", – говорит специалист.

Спасти невиновных

На плечах полиграфологов лежит огромная ответственность за судьбы людей. Благодаря их проверке оправдывают невиновных. И таких примеров много. Попасть в тюрьму могла молодая мама из Барнаула, у которой в 2022 году погиб 10-месячный ребенок.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти малыша стала асфиксия. Отрабатывались многочисленные версии, в том числе и о причастности матери. Но исследования на детекторе лжи подтвердили, что женщина не виновна, и уголовное преследование было прекращено, рассказывает Сергей Колупаев.

Сергей Колупаев / Фото: amic.ru

Еще одна громкая история произошла в 2023 году в Индустриальном районе Барнаула: из окна многоэтажного дома выпала девушка. Основным подозреваемым по этому делу стал ее молодой человек, который вызвал скорую, а после почему-то убежал к себе домой. В квартире погибшей в момент трагедии был еще ребенок, но он уже спал и ничего не видел. Объективную картину удалось получить следователям после тестирования на полиграфе.

"Важно было понять, совершал ли молодой человек какие-либо действия для того, чтобы девушка выпала из окна. Было задано много вопросов, но значимые реакции на них отсутствовали. По моему мнению, он преступления не совершал. Было установлено, что это не убийство, а несчастный случай. Это способствовало оправданию невиновного, а его могли посадить на несколько лет", – заключил Сергей Колупаев.

19 октября службе криминалистики Следственного комитета России исполняется 70 лет. Amic.ru поздравляет всех причастных с праздником, тех, кто делает все возможное для того, чтобы мы жили спокойно.