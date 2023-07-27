На Алтае утонул отец четверых детей, спасая двух чужих ребят
Сегодня водолазы будут искать тело мужчины
27 июля 2023, 11:29, ИА Амител
Фото: УГОЧС И ПБ Алтайского края
В Алтайском крае в реке Чарыш утонул 31-летний многодетный мужчина, отец четверых детей, сообщает "Инцидент Барнаул".
"Спас двоих чужих детей, а сам угодил в воронку", – рассказала очевидица происшествия.
Инцидент произошел 26 июля. Сегодня водолазы будут искать тело мужчины.
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в каком районе АК утонул?