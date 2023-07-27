НОВОСТИПроисшествия

На Алтае утонул отец четверых детей, спасая двух чужих ребят

Сегодня водолазы будут искать тело мужчины

27 июля 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: УГОЧС И ПБ Алтайского края
Фото: УГОЧС И ПБ Алтайского края

В Алтайском крае в реке Чарыш утонул 31-летний многодетный мужчина, отец четверых детей, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Спас двоих чужих детей, а сам угодил в воронку", – рассказала очевидица происшествия.

Инцидент произошел 26 июля. Сегодня водолазы будут искать тело мужчины.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

14:06:53 27-07-2023

Жалко, настоящий Человек...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:30:48 27-07-2023

в каком районе АК утонул?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров