На берег вытащили живым. Что известно о гибели мальчиков, которые утонули на Чумыше

Сегодня в селе Наумово прошли похороны

17 июля 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Один из школьников, погибших 15 июля на реке Чумыш в Тальменском районе, подавал признаки жизни, когда его вытащили на берег, сообщили amic.ru жители села Наумово. Речь идет о 10-летнем мальчике, который единственный из детей выжил в страшном ДТП на железнодорожном переезде в машине своей учительницы осенью 2021 года. С момента той громкой аварии прошло около двух лет.

"На речку дети поехали без ведома родителей впятером на велосипедах. Когда двое из них начали тонуть, 20-летний парень, который тоже приехал на речку искупаться, бросился их спасать. Вытащить успел только 10-летнего мальчика, он еще был жив, но спасти его не удалось. Второго мальчика, которому было 11 лет, унесло вниз по течению. Тогда после ДТП троих с одной улицы хоронили, а сегодня двоих похоронили – мальчишки в соседних домах проживали", – рассказал один из жителей села Наумово.

Собеседник агентства добавил, что у школьника, который в 2021 году чудом выжил после аварии, были серьезные проблемы со здоровьем. Он очень долго восстанавливался и длительное время был на надомном обучении, но позже мальчик вернулся в школу.

О второй семье известно, что мальчик был из многодетной семьи – самый старший из троих детей. Обе семьи соседи характеризуют положительно.

В Следственном комитете России по Алтайскому краю amic.ru подтвердили, что тело 10-летнего ребенка обнаружили 15 июля на берегу. Его погибшего 11-летнего друга нашли ниже по течению на следующий день около 10 утра. По данному факту Новоалтайским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам").

Напомним, жуткая авария на железнодорожном переезде произошла в Тальменском районе 29 ноября 2021 года. Классный руководитель везла четверых детей из села Наумово домой после окончания уроков. Она проигнорировала все запрещающие сигналы и выскочила на железнодорожный переезд, где в это время проходил снегоуборочный поезд. Машинист попытался экстренно затормозить, но не смог: расстояние до автомобиля было слишком маленьким. В итоге трое несовершеннолетних погибли на месте. Учитель и тот самый мальчик получили серьезные травмы. В сентябре 2022 года суд приговорил педагога к лишению свободы сроком на пять лет шесть месяцев.

Изменено и дополнено 17 июля в 21.30.