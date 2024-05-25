На Алтае две недели не могут найти пропавшую 18-летнюю девушку

Ее местонахождение неизвестно с 10 мая

25 мая 2024, 13:31, ИА Амител

Алтынай Белетова / Фото: МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай уже больше двух недель ищут 18-летнюю уроженку села Иня Алтынай Белетову, сообщили в МВД Республики Алтай.

10 мая девушка ушла из дома в Горно-Алтайске и не вернулась.

Приметы: на вид 16-18 лет, рост 150 см, среднее телосложение, короткая темная стрижка каре, карие глаза. Может быть одета в ветровку фисташкового цвета, серо-черные джинсы и белые кроссовки.