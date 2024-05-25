На Алтае две недели не могут найти пропавшую 18-летнюю девушку
Ее местонахождение неизвестно с 10 мая
25 мая 2024, 13:31, ИА Амител
Алтынай Белетова / Фото: МВД по Республике Алтай
В Республике Алтай уже больше двух недель ищут 18-летнюю уроженку села Иня Алтынай Белетову, сообщили в МВД Республики Алтай.
10 мая девушка ушла из дома в Горно-Алтайске и не вернулась.
Приметы: на вид 16-18 лет, рост 150 см, среднее телосложение, короткая темная стрижка каре, карие глаза. Может быть одета в ветровку фисташкового цвета, серо-черные джинсы и белые кроссовки.
"При наличии значимой информации о местонахождении пропавшей просьба сообщить по телефонам 8 (388-22) 9-25-48, 9-23-28 или ближайший отдел полиции – 102", – подчеркнули в ведомстве.
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