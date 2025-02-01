На Алтае в 2024 году автомобили с правым рулем стали в два раза безопаснее, чем с левым

Такую статистику сообщили в краевой Госавтоинспекции

01 февраля 2025, 06:50, ИА Амител

Переулок Ядринцева в Барнауле / Фото: amic.ru

ДТП с участием автомобилей с левым рулем в Алтайском крае в 2024 году было в два раза больше, чем с правым. Такую статистику amic.ru сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Так, с участием транспортных средств с левым рулем произошло 1603 ДТП, где 167 человек погибли и 2203 получили травмы. А вот с участием транспортных средств с правым рулем произошло 740 ДТП, в которых 61 человек погиб и 1096 ранены.

В общей сложности на дорогах Алтайского края в 2024 году погибло 212 человек. Всего в прошлом году в регионе зарегистрировано 2206 дорожно-транспортных происшествий (за 12 месяцев 2023 года – 2249). Зафиксировано снижение на 1,9%. В результате аварий травмы получили 2887 человек (за 12 месяцев 2023 года – 2943, снижение на 1,9%). Жертвами ДТП в 2023 году стали 219 человек.