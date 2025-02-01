На Алтае в 2024 году автомобили с правым рулем стали в два раза безопаснее, чем с левым
Такую статистику сообщили в краевой Госавтоинспекции
01 февраля 2025, 06:50, ИА Амител
ДТП с участием автомобилей с левым рулем в Алтайском крае в 2024 году было в два раза больше, чем с правым. Такую статистику amic.ru сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Так, с участием транспортных средств с левым рулем произошло 1603 ДТП, где 167 человек погибли и 2203 получили травмы. А вот с участием транспортных средств с правым рулем произошло 740 ДТП, в которых 61 человек погиб и 1096 ранены.
В общей сложности на дорогах Алтайского края в 2024 году погибло 212 человек. Всего в прошлом году в регионе зарегистрировано 2206 дорожно-транспортных происшествий (за 12 месяцев 2023 года – 2249). Зафиксировано снижение на 1,9%. В результате аварий травмы получили 2887 человек (за 12 месяцев 2023 года – 2943, снижение на 1,9%). Жертвами ДТП в 2023 году стали 219 человек.
07:13:58 01-02-2025
Ну так дроволеты "императорское качество" заканчиваются в силу возраста. А леворгов ещё мало ввезли.
11:03:33 01-02-2025
Гость (07:13:58 01-02-2025) Ну так дроволеты "императорское качество" заканчиваются в си...
Справедливости ради, нужно заметить, что дроволётам "императорского качества" и леворгам нужно всё-таки намотаться на столб, чтобы попасть в статистику. Тогда как импортозамещённым ладам, отечественным "москвичам" и иным дружественным рисовозкам достаточно завестись, тронуться, испугаться и вот она статистика.
07:27:32 01-02-2025
Изменить пдд и перейти на япавто
07:42:56 01-02-2025
А в процентном соотношении?
С таким же успехом можно написать, что в прошлом году заболело гриппом целых 10 тысяч фрезеровщиков, а губернаторов только 1 человек заболел... Т.е. губернаторы болеют в 10 тысяч раз реже фрезеровщиков?
10:57:15 01-02-2025
Russkiy (07:42:56 01-02-2025) А в процентном соотношении? С таким же успехом можно нап...
Правильно. При этом губернаторы болели в 100% случаев, в фрезеровщики только в 25%. Следовательно, губернаторы являются разносчиками заразы, хотя и публично прививались.
07:49:17 01-02-2025
Кто же так неумело цифрами жанглирует? 167 + 61 не дают результат 212 жмуров.
08:38:10 01-02-2025
Читатель (07:49:17 01-02-2025) Кто же так неумело цифрами жанглирует? 167 + 61 не дают резу... Это тот, кто в Ростовском избиркоме работает, когда единая росия 146% набрала...
13:39:30 01-02-2025
Читатель (07:49:17 01-02-2025) Кто же так неумело цифрами жанглирует? 167 + 61 не дают резу... Видимо 16 человек погибли при участии и левых и правых
07:53:21 01-02-2025
Ещё меньше ДТП происходит с участием гужевого транспорта
08:22:48 01-02-2025
Статистика не корректная. Леворульных машин в разы больше, чем праворульных. Поэтому в процентном соотношении праворульные чаще попадают в аварии.
08:41:49 01-02-2025
Гость (08:22:48 01-02-2025) Статистика не корректная. Леворульных машин в разы больше, ч... Все равно тойота безопаснее чем лада
12:04:47 01-02-2025
Гость (08:41:49 01-02-2025) Все равно тойота безопаснее чем лада... Да, леворульная тойота безопаснее леворульной лады. Кто спорит. Но праворульная тойота опаснее лады. Это тоже не оспоримой.
13:39:41 01-02-2025
Гость (12:04:47 01-02-2025) Да, леворульная тойота безопаснее леворульной лады. Кто спор...
Какая может быть связь между безопасностью и расположением руля одной и той же марки автомобилей? Тойота любой модели с любым расположением руля безопаснее любой выпускавшейся, выпускающейся и планирующейся к выпуску лады, москвича и прочих уазов
09:12:25 01-02-2025
Гость (08:22:48 01-02-2025) Статистика не корректная. Леворульных машин в разы больше, ч... Причем здесь проценты? Если в праворульках погибло в 3 раза меньше людей, чем в леворульных.
11:23:10 01-02-2025
Гость (09:12:25 01-02-2025) Причем здесь проценты? Если в праворульках погибло в 3 раза ... А в индийских или иранских ещё меньше, дальше что их на дорогах ещё меньше.
23:31:17 01-02-2025
Гость (09:12:25 01-02-2025) Причем здесь проценты? Если в праворульках погибло в 3 раза ... Думай, думай...
08:33:32 01-02-2025
Это получается, что продавцы болеют, например , гриппом в 100 тысяч раз чаще, чем мэры или губернаторы?
10:22:57 01-02-2025
В БЮИ учат отнимать и складывать, а умножать и делить -не , не слышали.
Капец статистики...
18:05:05 01-02-2025
Олег (10:22:57 01-02-2025) В БЮИ учат отнимать и складывать, а умножать и делить -не ,... В основном отнимать...