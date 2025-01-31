Количество погибших на дорогах Алтая в 2024 году вновь перевалило за 200 человек
В краевой Госавтоинспекции подвели итоги статистики за прошлый год
31 января 2025, 07:15, ИА Амител
На дорогах Алтайского края в 2024 году погибло 212 человек, что на 3,2% меньше, чем в 2023-м. Такие данные amic.ru сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Всего в прошлом году в регионе зарегистрировано 2206 дорожно-транспортных происшествий (за 12 месяцев 2023 года – 2249). Зафиксировано снижение на 1,9%. В результате аварий травмы получили 2887 человек (за 12 месяцев 2023 года – 2943, снижение на 1,9%). Жертвами ДТП в 2023 году стали 219 человек. Таким образом, уже несколько лет подряд в автомобильных авариях в регионе погибают не менее 200 человек. В среднем за десять лет из-за ДТП в Алтайском крае "исчезло" крупное село с населением около двух тысяч человек.
Ранее в региональной Госавтоинспекции заявили, что основные причины ДТП в Алтайском крае в 2024 году следующие:
– нарушение правил проезда перекрестков (163);
– нарушение правил проезда пешеходных переходов (147);
– несоответствие скорости конкретным условиям (100);
– неправильный выбор дистанции (46);
– выезд на полосу встречного движения (17).
Также среди частых причин ДТП фигурирует нарушение правил обгона и требований сигнала светофоров.
08:34:08 31-01-2025
Погибло на дорогах на миллион жителей в 27 странах ЕС в 2023 году:
Болгария: 82
Румыния: 81
Латвия: 76
Хорватия: 71
Португалия: 61
Греция: 60
Литва: 56
Италия, Польша и Словакия: 52
Венгрия: 49
Франция: 48
Чехия: 46
Бельгия, Эстония и Австрия: 43
Люксембург и Словения: 39
Кипр: 37
Испания: 36
Ирландия и Нидерланды: 35
Германия: 34
Финляндия: 32
Дания: 27
Мальта: 26
Швеция: 22
В среднем по ЕС: 46
Наименьшее количество смертей в странах где внедрена программа безопасности на дорогах VISION ZERO. В РФ ежегодно гибнет более 1000 (!!!) человек на 1 млн жителей.
Делайте, что называется, выводы сами.
14:43:54 31-01-2025
Гость (08:34:08 31-01-2025) Погибло на дорогах на миллион жителей в 27 странах ЕС в 2023... Иди арифметику учи
09:03:33 31-01-2025
12 748 - число погибших в РФ в результате ДТП в 2024 году. На миллион получается 87. Тоже не мало, но не 1000
12:01:27 31-01-2025
У нас как только выедешь за город в сторону Новосибирска так сразу торопыги начинают истошно мигать и сигналить - уступи левую полосу. Причем все эти люди желают лететь 150 км только в левой полосе и уверены, что она должна быть всегда свободна.
14:24:22 31-01-2025
Гость (12:01:27 31-01-2025) У нас как только выедешь за город в сторону Новосибирска так... ПДД подучи. За городом можно занимать левую полосу только для обгона или поворота налево. Вот из-за таких ездюков , как ты, случаются аварийные ситуации.
14:28:01 31-01-2025
Гость (14:24:22 31-01-2025) ПДД подучи. За городом можно занимать левую полосу только дл... Ты кстати тоже ПДД покури. Чтобы обгон с опережением не путать.
14:35:00 31-01-2025
Гость (14:28:01 31-01-2025) Ты кстати тоже ПДД покури. Чтобы обгон с опережением не пута... В данной ситуации это неважно, левую полосу занимать нельзя. Усек ?
14:42:09 31-01-2025
Гость (14:35:00 31-01-2025) В данной ситуации это неважно, левую полосу занимать нельзя.... Советчик учить ПДД сам их не знает. Иди кури их взатяг. Потом будешь умного показывать. Усёк?
16:22:34 31-01-2025
Гость (14:35:00 31-01-2025) В данной ситуации это неважно, левую полосу занимать нельзя....
Бред. Из-за таких как ты люди гибнут на дороге. Ты же врешь и сам веришь в это. Если правая сторона свободна, то что мешает тебе перестроиться на нее? Но реально она занята и человек которому ты сигналишь едет разрешенные 90, а ты хочешь чтобы он сбавил скорость и втиснулся между машинами справа.
Надо снова вернуть штрафы за среднюю скорость и повысить их раз в десять. А за повторное в сто раз. А за третье нарушение сажать на 15 суток.
14:32:12 31-01-2025
Гость (14:24:22 31-01-2025) ПДД подучи. За городом можно занимать левую полосу только дл... а если я еду в левой полосе именно с целью поворота/разворота, то какое право имеют господа, торопящиеся на тот свет, мигать и сигналить?
14:34:20 31-01-2025
Гость (12:01:27 31-01-2025) У нас как только выедешь за город в сторону Новосибирска так... А зачем ты за городом занимаешь левую полосу ? Права купил ?
14:32:24 31-01-2025
9.4. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых.