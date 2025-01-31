Количество погибших на дорогах Алтая в 2024 году вновь перевалило за 200 человек

В краевой Госавтоинспекции подвели итоги статистики за прошлый год

31 января 2025, 07:15, ИА Амител

Автомобили на дороге в Барнауле / Фото: amic.ru

На дорогах Алтайского края в 2024 году погибло 212 человек, что на 3,2% меньше, чем в 2023-м. Такие данные amic.ru сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Всего в прошлом году в регионе зарегистрировано 2206 дорожно-транспортных происшествий (за 12 месяцев 2023 года – 2249). Зафиксировано снижение на 1,9%. В результате аварий травмы получили 2887 человек (за 12 месяцев 2023 года – 2943, снижение на 1,9%). Жертвами ДТП в 2023 году стали 219 человек. Таким образом, уже несколько лет подряд в автомобильных авариях в регионе погибают не менее 200 человек. В среднем за десять лет из-за ДТП в Алтайском крае "исчезло" крупное село с населением около двух тысяч человек.

Ранее в региональной Госавтоинспекции заявили, что основные причины ДТП в Алтайском крае в 2024 году следующие:

– нарушение правил проезда перекрестков (163);

– нарушение правил проезда пешеходных переходов (147);

– несоответствие скорости конкретным условиям (100);

– неправильный выбор дистанции (46);

– выезд на полосу встречного движения (17).

Также среди частых причин ДТП фигурирует нарушение правил обгона и требований сигнала светофоров.