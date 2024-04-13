На Алтае в 2024 году начнут достраивать дорогу к Ае за 2 миллиарда рублей

Речь идет еще об одном участке: Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь"

13 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Фото: строительство дороги до Аи/правительство АК

Власти Алтайского края намерены начать достраивать в 2024 году 15-километровый участок дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". На это необходимо около двух миллиардов рублей, сообщил журналистам министр транспорта региона Антон Воронов.

"Мы продолжим строить трассу. В прошлом году завершили один участок. Заранее спроектировали участок на 15 километров, не имея средств на его реализацию. В текущем году федеральное правительство РФ перераспределило средства и на данный момент мы готовимся отремонтировать еще 7 километров. С новым красивым пешеходным переходом", – пояснил Антон Воронов.

Отметим, в 2023 году дорожники уже отремонтировали 20-километровый участок. Также сделали три моста, новое освещение на семикилометровом участке в районе села Ая. Подрядчиком выступило ДСУ № 4. С учетом сложности и масштаба работ на реализацию проекта было направлено 2,1 миллиарда рублей. Ремонтировали дорогу на деньги инфраструктурного кредита. На них же сейчас строят развязку в Барнауле, а также возводили путепровод на Новом рынке. Дорога находится на балансе "Алтайавтодора".

Полная протяженность дороги от Алтайского до Аи составляет 35 км.