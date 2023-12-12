Власти Алтая намерены потратить 3 миллиарда на строительство дороги до Аи

Речь идет еще об одном участке: Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь"

12 декабря 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

Власти Алтайского края намерены достроить в ближайшем будущем 15-километровый участок дороги Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". На это необходимо около трех миллиардов рублей. Об этом 8 декабря на заседании правительства региона сообщил губернатор Виктор Томенко.

В этом году сдали 20-километровый участок дороги. Отремонтировали три моста и сделали новое освещение на семикилометровом участке в районе села Ая. Подрядчиком выступило ДСУ № 4. С учетом сложности и масштаба работ на реализацию проекта было направлено 2,1 миллиарда рублей. Ремонтировали дорогу на деньги инфраструктурного кредита. На них же сейчас строят развязку в Барнауле, а также возводили путепровод на Новом рынке. Дорога находится на балансе "Алтайавтодора".

"Будем продолжать работу и искать средства для завершения участка. Водители уже отмечают, что очень контрастно: 20 километров едешь по хорошей дороге, а потом начинается не очень. Речь идет о 15-километровом участке", – отметил Виктор Томенко.

Полная протяженность дороги от Алтайского до Аи составляет 35 км. По этому маршруту проходят рейсовые автобусы, соединяющие райцентр с другими населенными пунктами. Также здесь проходят туристические маршруты из Белокурихи через Аю до Чемала.

Алтайские власти неоднократно заявляли, что туристический поток по этой трассе заметно вырос в последние годы. Однако из-за отсутствия обочин на участке ежегодно случались смертельные ДТП. После завершения работ объект станет безопасным, а проезжая часть будет соответствовать всем современным требованиям.