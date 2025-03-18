На Алтае в честь присоединения Крыма пассажиров поезда угостили крымским чаем

"Чайный вагон" в составе поезда "Калина красная" запустили в феврале 2025 года

18 марта 2025, 17:30, ИА Амител

Пригородный поезд / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае в День воссоединения Крыма с Россией в "чайном вагоне" скорого пригородного поезда "Калина красная" железнодорожники угостили пассажиров травяным крымским чаем, сообщает региональный Минтранс.

"Чайный вагон" в составе поезда "Калина красная" сообщением Барнаул – Бийск запустили в феврале 2025 года. Он оборудован мягкими сиденьями, телевизорами, розетками для зарядных устройств, системой кондиционирования и обеззараживания воздуха, камерами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.

Компания "Алтай-Пригород" организовывает для пассажиров вагона специальную программу, включающую дегустации чая, мастер-классы, викторины, лекции, а также просмотр документальных фильмов, посвященных напитку.

11 лет назад, 18 марта 2014 года, состоялось возвращение Крыма в состав России.