На Алтае в честь присоединения Крыма пассажиров поезда угостили крымским чаем
"Чайный вагон" в составе поезда "Калина красная" запустили в феврале 2025 года
18 марта 2025, 17:30, ИА Амител
В Алтайском крае в День воссоединения Крыма с Россией в "чайном вагоне" скорого пригородного поезда "Калина красная" железнодорожники угостили пассажиров травяным крымским чаем, сообщает региональный Минтранс.
"Чайный вагон" в составе поезда "Калина красная" сообщением Барнаул – Бийск запустили в феврале 2025 года. Он оборудован мягкими сиденьями, телевизорами, розетками для зарядных устройств, системой кондиционирования и обеззараживания воздуха, камерами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией.
Компания "Алтай-Пригород" организовывает для пассажиров вагона специальную программу, включающую дегустации чая, мастер-классы, викторины, лекции, а также просмотр документальных фильмов, посвященных напитку.
11 лет назад, 18 марта 2014 года, состоялось возвращение Крыма в состав России.
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