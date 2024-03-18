"Крымская весна" 20 лет спустя. Как Россия вернула полуостров со второй попытки

Почему судьба Крыма в феврале 2014-го висела на волоске – в материале amic.ru

18 марта 2024, 10:15, ИА Амител

"Вежливые люди" в Крыму / Фото: mil.ru

Десять лет назад, 18 марта 2014 года, состоялось возвращение Крыма в состав России – событие, которое сегодня приобретает особое значение. После него, как известно, началась борьба за Донбасс, а затем и СВО. О событиях "Крымской весны", ее причинах и некоторых "подводных камнях" вспоминал журналист amic.ru Андрей Магас.

От Крымской АССР к автономной "незалэжности"

Для начала следует напомнить, что еще до распада Советского Союза в Крыму активизировались группы граждан, выступавшие за независимость от Украины. И референдум 16 февраля 2014-го, когда 96,57% жителей региона выступили за вхождение в состав РФ, был далеко не единственным в позднесоветской и постсоветской истории. Так, еще 20 января 1991-го на полуострове состоялся референдум, по результатам которого Крымская область в составе Украинской ССР была преобразована в Крымскую АССР (автономную республику) с прицелом, как предполагали тогда многие наблюдатели, на получение статуса союзной республики, т. е. субъекта СССР равного Украине. Не удивительно, что это волеизъявление бойкотировала значительная часть крымских татар, возвращавшихся в тот год в регион. В Киеве тоже высказали свое резкое недовольство этой процедурой, углядев в ней "проявления сепаратизма".

С распадом Союза в 1992-м была провозглашена Республика Крым (РК), а в мае на сессии Верховного совета была принята конституция, провозглашавшая автономию суверенным государством.14 июня 1993-го был введен пост президента республики, а 4 февраля 1994-го победителем с огромным преимуществом на выборах стал кандидат от блока "Россия" (оцените название) Юрий Мешков. Более того, ни один из кандидатов на эти выборы не шел под лозунгами, которые можно было мало-мальски посчитать проукраинскими.

Разумеется, украинская власть понимала, что Крым намерен "уплыть" в "родную гавань", и всячески противодействовала этому намерению. К тому же тогдашнее руководство РФ во главе с президентом Ельциным, прямо скажем, не приветствовало желание крымчан воссоединиться с Россией. В результате ряда полувоенных и спецслужбистских операций, при молчаливом согласии Москвы, Киев заменил руководство силовых структур РК, поставил на ключевые посты своих людей и принудил депутатов сдать назад. В марте 1995-го ряд положений крымской конституции были отменены, в ней записали украинскую принадлежность полуострова, а пост президента упразднили. Также было принято официальное название региона: Автономная Республика Крым. В общем, первая попытка распрощаться с "незалэжной" завершилась неудачей.

Однако этот успех киевской власти на полуострове был временным. Пророссийские настроения в Крыму не ослабевали практически никогда, тем более что по социально-экономическим показателям регион сильно отставал от остальной Украины. Инвестициями его не баловали, порой даже выгодные проекты (многие из которых предлагались Китаем) отвергались. Население платило Киеву взаимностью – граждане исправно голосовали за политиков, выступавших за тесные связи с Россией. В Крыму действовало немало общественных движений с нелюбимыми для Банковой напоминаниями о "русскости". Была даже организация "Россия", один из осколков упоминавшегося выше политического блока. Разумеется, со многими активистами русского движения АРК работало СБУ, запугивая их и подчас вынуждая уезжать в РФ. Кстати, невъездным на полуостров был и экс-президент Юрий Мешков.

Второй шанс для крымчан

Когда стало известно об успехе попытки государственного переворота ("Евромайдана") в Киеве в феврале 2014-го, многие крымские общественные активисты и политики решили, что пришло время реализовать то, что не удалось воплотить в реальность парламентским путем более 20 лет назад.

Автор этих строк несколько лет назад встречался с очевидцем тех событий, видным деятелем партии "Русское единство", запрещенной в 2014 году на Украине. Следы этого человека после известных событий затерялись, где он находится сейчас – сказать трудно, поэтому раскрывать его имени пока не будем.

"Когда стало ясно, что Янукович не усидит, наши люди обзванивали его окружение, выходили на начальство Партии регионов (к ней принадлежал президент) с одним вопросом: "Что делать?" Всем было ясно, что начинается нечто совсем скверное. Но нам никто ничего внятного сказать не мог, в лучшем случае отвечали: "Надо подождать, посмотреть, как все повернется", – рассказал очевидец.

Он также рассказал, что активисты некоторых пророссийских объединений, действовавших в регионе, сформировали делегацию, отправившуюся к представителям Черноморского флота РФ, базировавшегося в Севастополе.

"Нас выслушали очень внимательно. Мы сообщили, что новая власть в Киеве, видимо, будет пытаться выставить российский флот. А у нас были сведения, что в Крым на переговоры с украинскими военными приезжали люди из натовского командования, сидевшие в то время в Одессе. Типа присматривались. Нас выслушали очень внимательно и обещали довести наверх наши тревоги и опасения", – сообщил собеседник.

Тем временем поначалу действовавшая на тот момент в регионе власть (поставленная Киевом) переворот поддержала. Премьер-министр Крыма Анатолий Могилев выразил поддержку майдану и готовность работать с новой властью. Однако сами крымчане думали иначе. В АРК несколько дней собирались массовые митинги, участники которых требовали независимости от Киева, а также воссоединения с Россией. На одном из митингов народным мэром города был избран Алексей Чалый.

Момент всеобщей неуверенности

В конце февраля страсти накалились и 26 февраля часть граждан, подстрекаемая Меджлисом крымско-татарского народа (в России объявлен экстремистским и запрещен), вступила в столкновение с пророссийскими активистами у здания Верховного совета. В результате 30 человек пострадали, двое от полученных ранений скончались.

"В наше помещение в тот день ворвались с битами и ломами молодчики от Чубарова (один из лидеров экстремистского и запрещенного меджлиса. – Прим. авт.), пытались поджечь, вынести технику, но мы сначала втроем отбивались, одного из нападавших в окно выбросили, по сотовому вызвали подмогу. Прибывшие ребята довольно жестко остановили этих деятелей, заставили их расколоться: кто, чего, зачем. Те рассказали, что из Киева должны приехать всякие бандеровцы. Но буквально в тот же день нам позвонили из российского флота, сообщили, что помогут, но нам тоже надо поднажать", – рассказал очевидец.

По его словам, в тот момент никто не был ни в чем уверен:

"Судьба Крыма тогда буквально висела на волоске. Мы не знали, когда и как нам поступит помощь, что обещали российские представители. Как потом выяснилось, наши противники тоже не знали, когда приедут бандеровцы и как скоро новая власть в Киеве возьмет контроль над силовыми структурами и начнет отдавать соответствующие приказы. Чиновники, вне зависимости от того, на чьей стороне они были, жутко боялись и решения принимать отказывались категорически".

Изгнание Порошенко и финальный рывок к родному причалу

Дальше события развивались стремительно. 27 февраля пророссийские активисты снова собрались у здания Верховного совета. Вскоре появились "вежливые люди" – вооруженные лица без опознавательных знаков, которые обеспечивали порядок на улицах, блокировали воинские части ВСУ. Депутаты в этот день отправили в отставку премьера Анатолия Могилева и назначили Сергея Аксенова, лидера партии "Русское единство". После этого Могилев покинул полуостров, до начала СВО он возглавлял в Киеве формально частную структуру, оказывавшую юридическую помощь бывшим сотрудникам силовых ведомств Украины.

Нельзя сказать, что в Киеве действовали исключительно угрозами в адрес мятежного полуострова. 28 февраля на переговоры приезжал Петр Порошенко – на тот момент депутат Верховной рады, однако его машина по приезде была блокирована, и будущему президенту с трудом удалось унести ноги от разъяренных крымчан.

Как известно, дата референдума, который должен был решить судьбу региона, несколько раз переносилась. Сначала плебисцит назначили на 25 мая, затем – на 30 марта. И только 6 марта крымский парламент определил окончательную дату – 16 марта.

11 марта Верховный совет Крыма и горсовет Севастополя приняли декларацию независимости. На полуострове было прекращено вещание украинских телеканалов. Административные учреждения перешли на русский язык, во всех населенных пунктах наблюдалось обилие российской символики.

16 марта состоялся референдум, подавляющее большинство участников которого поддержали вхождение в состав РФ. А 18 марта председатель крымского Госсовета Владимир Константинов, севастопольский мэр Алексей Чалый и премьер-министр Крыма Сергей Аксенов подписали межгосударственный договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав России. 21 марта 2014 года президент страны Владимир Путин подписал соответствующий закон. Возвращение Крыма, растянувшееся более чем на два десятка лет, состоялось.