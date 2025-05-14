На Алтае в доход государства забрали имущество бывшего чиновника на 13 млн рублей
Эта сумма не соответствовала задекларированному доходу за предшествующие три года
14 мая 2025, 21:53, ИА Амител
Суд обратил в доход государства имущество экс-руководителя контрактной службы Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле, сообщили в региональной прокуратуре.
Установлено, что в 2023 году бывший чиновник и его супруга приобрели земельный участок с домом в Первомайском районе Алтайского края.
"Общая стоимость купленного превысила 13 млн рублей, что не соответствовало задекларированному совокупному доходу семьи за предшествующие три года", – говорится в сообщении.
Прокуратура направила в суд иск об обращении имущества в доход государства, на участок и дом наложили арест.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. Решение вступило в законную силу.
08:02:37 15-05-2025
А глав врач то ни чего и не знал? Да?
08:59:06 15-05-2025
Гость (08:02:37 15-05-2025) А глав врач то ни чего и не знал? Да?... Прочитал: "...экс-руководителя контрактной службы Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования...". Сижу и думаю - кто ж такой ему главврач? Таблетки прими, болезный.
14:26:19 15-05-2025
Гость (08:59:06 15-05-2025) Прочитал: "...экс-руководителя контрактной службы Федерально... Сначала сам их выпей может помогут ( и не думай не твое это) во всех мед учреждениях должность руководителя называется ГЛАВ ВРАЧ. А контрактная служба это одно из подразделений которое занимается заключением контрактов на поставку чего либо для данной организации. Прикинь он ему начальник (хотя контрактная служба напрямую, может подчинятся нач ПЭО например)
08:10:37 15-05-2025
Бывший, есть бывший, его моШно ошкуривать, а действующим дают возможность замарать свои рыльца в пушку, а потом поступить, как с картошкой - съесть или посадить.
10:12:53 15-05-2025
Зато мы вместе. Или они.
12:05:20 15-05-2025
А почему за три года? Может он пять лет копил.