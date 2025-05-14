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На Алтае в доход государства забрали имущество бывшего чиновника на 13 млн рублей

Эта сумма не соответствовала задекларированному доходу за предшествующие три года

14 мая 2025, 21:53, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru
Суд / Фото: amic.ru

Суд обратил в доход государства имущество экс-руководителя контрактной службы Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле, сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в 2023 году бывший чиновник и его супруга приобрели земельный участок с домом в Первомайском районе Алтайского края.

"Общая стоимость купленного превысила 13 млн рублей, что не соответствовало задекларированному совокупному доходу семьи за предшествующие три года", – говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд иск об обращении имущества в доход государства, на участок и дом наложили арест.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Решение вступило в законную силу.

Алтайский край суд

Комментарии 6

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Гость

08:02:37 15-05-2025

А глав врач то ни чего и не знал? Да?

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Гость

08:59:06 15-05-2025

Гость (08:02:37 15-05-2025) А глав врач то ни чего и не знал? Да?... Прочитал: "...экс-руководителя контрактной службы Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования...". Сижу и думаю - кто ж такой ему главврач? Таблетки прими, болезный.

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гость

14:26:19 15-05-2025

Гость (08:59:06 15-05-2025) Прочитал: "...экс-руководителя контрактной службы Федерально... Сначала сам их выпей может помогут ( и не думай не твое это) во всех мед учреждениях должность руководителя называется ГЛАВ ВРАЧ. А контрактная служба это одно из подразделений которое занимается заключением контрактов на поставку чего либо для данной организации. Прикинь он ему начальник (хотя контрактная служба напрямую, может подчинятся нач ПЭО например)

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Гость

08:10:37 15-05-2025

Бывший, есть бывший, его моШно ошкуривать, а действующим дают возможность замарать свои рыльца в пушку, а потом поступить, как с картошкой - съесть или посадить.

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Жора

10:12:53 15-05-2025

Зато мы вместе. Или они.

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Гость

12:05:20 15-05-2025

А почему за три года? Может он пять лет копил.

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