На Алтае в доход государства забрали имущество бывшего чиновника на 13 млн рублей

Эта сумма не соответствовала задекларированному доходу за предшествующие три года

14 мая 2025, 21:53, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru

Суд обратил в доход государства имущество экс-руководителя контрактной службы Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле, сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в 2023 году бывший чиновник и его супруга приобрели земельный участок с домом в Первомайском районе Алтайского края.

"Общая стоимость купленного превысила 13 млн рублей, что не соответствовало задекларированному совокупному доходу семьи за предшествующие три года", – говорится в сообщении.

Прокуратура направила в суд иск об обращении имущества в доход государства, на участок и дом наложили арест.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Решение вступило в законную силу.