У бывшего московского инспектора ДПС хотят изъять пять квартир в Дубае

На них экс-полицейский потратил не менее 65 миллионов рублей

15 апреля 2025, 21:59, ИА Амител

Машины ДПС / Фото: amic.ru

Генеральная прокуратура направила в компетентные органы ОАЭ запрос об изъятии пяти квартир в Дубае стоимостью по меньшей мере 65 миллионов рублей, принадлежащих бывшему московскому инспектору ДПС. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава ГП РФ Игорь Краснов.

"Я делился нашим опытом конфискации в доход государства имущества, законность источников приобретения которого не подтверждена чиновниками. Один из таких исков нами предъявлен к бывшему российскому полицейскому, владеющему в Дубае пятью квартирами стоимостью свыше трех миллионов дирхам", – сказал он на встрече с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ.

По словам Краснова, в начале текущего года в компетентные органы Эмиратов направили документы для исполнения данного судебного решения. Теперь он попросил президента управления "взять рассмотрение данного запроса на контроль".

Отмечается, что в декабре 2022 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества и денежных средств почти на 180 миллионов рублей, принадлежащих экс-инспектору московской ГАИ Сергею Кузнецову.

Во время службы в ДПС Кузнецов с родственниками и другими близкими приобрели автомобиль и более 20 объектов недвижимости, в том числе за рубежом. У него нашли более 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов, хранившиеся в банковских ячейках. Сведений о законности источников дохода бывший полицейский не предоставил.