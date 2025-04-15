У бывшего московского инспектора ДПС хотят изъять пять квартир в Дубае
На них экс-полицейский потратил не менее 65 миллионов рублей
15 апреля 2025, 21:59, ИА Амител
Генеральная прокуратура направила в компетентные органы ОАЭ запрос об изъятии пяти квартир в Дубае стоимостью по меньшей мере 65 миллионов рублей, принадлежащих бывшему московскому инспектору ДПС. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава ГП РФ Игорь Краснов.
"Я делился нашим опытом конфискации в доход государства имущества, законность источников приобретения которого не подтверждена чиновниками. Один из таких исков нами предъявлен к бывшему российскому полицейскому, владеющему в Дубае пятью квартирами стоимостью свыше трех миллионов дирхам", – сказал он на встрече с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ.
По словам Краснова, в начале текущего года в компетентные органы Эмиратов направили документы для исполнения данного судебного решения. Теперь он попросил президента управления "взять рассмотрение данного запроса на контроль".
Отмечается, что в декабре 2022 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества и денежных средств почти на 180 миллионов рублей, принадлежащих экс-инспектору московской ГАИ Сергею Кузнецову.
Во время службы в ДПС Кузнецов с родственниками и другими близкими приобрели автомобиль и более 20 объектов недвижимости, в том числе за рубежом. У него нашли более 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов, хранившиеся в банковских ячейках. Сведений о законности источников дохода бывший полицейский не предоставил.
23:40:33 15-04-2025
Это интересно, а как?
Хотелось бы продолжения, как оно там будет...
07:09:49 16-04-2025
Емайл, какой- то поганеький дпсник, а что говорить о других
07:59:18 16-04-2025
Всё непосильным трудом...
08:37:39 16-04-2025
65 млн для Москвы вообще ни о чём, продал бабушкину трёшку в центре и купил пять квартир в Дубае
09:13:06 16-04-2025
У московского инспектора ДПС! Этим всё сказано! И сидят 450 человеков, а по регионом еще сотни тысяч и учат , как на МРОТ жить.
12:15:34 16-04-2025
Трудно представить, сколько же тогда добра можно изъять у его начальников!!
21:17:44 16-04-2025
Пять квартир в Дубае за 65 млн. Собачьих конур?