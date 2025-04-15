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У бывшего московского инспектора ДПС хотят изъять пять квартир в Дубае

На них экс-полицейский потратил не менее 65 миллионов рублей

15 апреля 2025, 21:59, ИА Амител

Машины ДПС / Фото: amic.ru
Машины ДПС / Фото: amic.ru

Генеральная прокуратура направила в компетентные органы ОАЭ запрос об изъятии пяти квартир в Дубае стоимостью по меньшей мере 65 миллионов рублей, принадлежащих бывшему московскому инспектору ДПС. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава ГП РФ Игорь Краснов.

"Я делился нашим опытом конфискации в доход государства имущества, законность источников приобретения которого не подтверждена чиновниками. Один из таких исков нами предъявлен к бывшему российскому полицейскому, владеющему в Дубае пятью квартирами стоимостью свыше трех миллионов дирхам", – сказал он на встрече с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ.

По словам Краснова, в начале текущего года в компетентные органы Эмиратов направили документы для исполнения данного судебного решения. Теперь он попросил президента управления "взять рассмотрение данного запроса на контроль".

Отмечается, что в декабре 2022 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества и денежных средств почти на 180 миллионов рублей, принадлежащих экс-инспектору московской ГАИ Сергею Кузнецову.

Во время службы в ДПС Кузнецов с родственниками и другими близкими приобрели автомобиль и более 20 объектов недвижимости, в том числе за рубежом. У него нашли более 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов, хранившиеся в банковских ячейках. Сведений о законности источников дохода бывший полицейский не предоставил.

Москва Россия ОАЭ полиция ДПС Прокуратура

Комментарии 7

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Олег

23:40:33 15-04-2025

Это интересно, а как?
Хотелось бы продолжения, как оно там будет...

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Гость

07:09:49 16-04-2025

Емайл, какой- то поганеький дпсник, а что говорить о других

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Гость

07:59:18 16-04-2025

Всё непосильным трудом...

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Гость

08:37:39 16-04-2025

65 млн для Москвы вообще ни о чём, продал бабушкину трёшку в центре и купил пять квартир в Дубае

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Гость

09:13:06 16-04-2025

У московского инспектора ДПС! Этим всё сказано! И сидят 450 человеков, а по регионом еще сотни тысяч и учат , как на МРОТ жить.

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Гость

12:15:34 16-04-2025

Трудно представить, сколько же тогда добра можно изъять у его начальников!!

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Пузырек

21:17:44 16-04-2025

Пять квартир в Дубае за 65 млн. Собачьих конур?

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