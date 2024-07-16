На Алтае при лобовом столкновении пострадала 25-летняя автомобилистка

Другого водителя привлекли к административной ответственности

16 июля 2024, 16:00, ИА Амител

ДТП в селе Улаган / Фото: МВД по Республике Алтай

В селе Улаган Республики Алтай столкнулись два автомобиля Toyota Corolla, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

ДТП случилось 15 июля около 13:35 возле дома № 39 по улице Санаа.

"20-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Corolla, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого находилась 25-летняя жительница села Чибиля", – рассказали в МВД.

За медпомощью девушка обращалась в больницу, не госпитализирована. Парня, в свою очередь, привлекли к административной ответственности.