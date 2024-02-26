Водитель "Урала" врезался в легковушку на Алтае

В результате ДТП пострадала женщина, которая ехала без водительских прав

26 февраля 2024, 15:28, ИА Амител

ДТП в Горном Алтае / Фото: 04.мвд.рф

Женщина пострадала при столкновении отечественной легковушки и грузового "Урала" в Кош-Агачском районе Республики Алтай.

Как сообщили в МВД региона, ДТП произошло днем 25 февраля около села Беляши.

44-летний водитель "Урала-4320" нарушил расположение транспортного средства и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Lada XRAY.

От удара 38-летняя автомобилистка получила травмы, госпитализирована. Во время разбирательства установили, что она села за руль без водительских прав.