Водитель "Урала" врезался в легковушку на Алтае
В результате ДТП пострадала женщина, которая ехала без водительских прав
26 февраля 2024, 15:28, ИА Амител
ДТП в Горном Алтае / Фото: 04.мвд.рф
Женщина пострадала при столкновении отечественной легковушки и грузового "Урала" в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
Как сообщили в МВД региона, ДТП произошло днем 25 февраля около села Беляши.
44-летний водитель "Урала-4320" нарушил расположение транспортного средства и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Lada XRAY.
От удара 38-летняя автомобилистка получила травмы, госпитализирована. Во время разбирательства установили, что она села за руль без водительских прав.
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