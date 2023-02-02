На Алтае в госучреждении "вылупилась" бледная бабочка, чья яркость зависит от погоды

Почему она проснулась, никто не понимает, но настроение у наблюдавших её — весеннее

02 февраля 2023, 21:52, ИА Амител

В одном из учреждений Горно-Алтайска вылупилась бабочка павлиний глаз. Видео с ней опубликовали в канале "Республика Алтай в Telegram".

"Почему она проснулась, никто не понимает, но настроение весеннее!" – написал автор публикации.

Отметим, что у этого вида есть одна удивительная особенность – их яркость зависит от температуры, которая была при развитии куколки. Если было жарко, то она будет очень яркой, а если холодно – бледной.