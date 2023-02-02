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На Алтае в госучреждении "вылупилась" бледная бабочка, чья яркость зависит от погоды

Почему она проснулась, никто не понимает, но настроение у наблюдавших её — весеннее

02 февраля 2023, 21:52, ИА Амител

В одном из учреждений Горно-Алтайска вылупилась бабочка павлиний глаз. Видео с ней опубликовали в канале "Республика Алтай в Telegram". 

"Почему она проснулась, никто не понимает, но настроение весеннее!" – написал автор публикации. 

Отметим, что у этого вида есть одна удивительная особенность – их яркость зависит от температуры, которая была при развитии куколки. Если было жарко, то она будет очень яркой, а если холодно – бледной.

 

Комментарии 3

  • да потому что весна "на дворе!"
    03 февраля, Гость   Ответить
  • бледная бабочка------ ну хоть не спирохета))
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Вроде достаточно яркая.
    03 февраля, Гость   Ответить
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