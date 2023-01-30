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Стало известно, в каком состоянии находится лошадь, стоявшая в поле с переломом

В ближайшее время будет решаться вопрос о том, где оперировать животное

30 января 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: "Вести Алтай"
Фото: "Вести Алтай"

Женщина, забравшая травмированную лошадь в Краснощёковском районе, рассказала о состоянии животного. Её слова передаёт "Катунь24".

"Наш ветеринар приедет в среду с переносным рентгеном, сделает снимок. Возьмут кровь на анализ, проведут осмотр. А пока – перевязки, антибактериальное лечение", – сказала сельчанка.

Она добавила, что после рентгена будет решаться вопрос о том, где лошади сделают операцию. После неё животному потребуется реабилитация.

Напомним, лошадь стала участником ДТП, в результате которого сломала ногу, а автомобиль сильно помяло. Хозяин её неизвестен, однако его должна найти ГИБДД, так как ущерб за повреждённую машину взыскать не с кого. Почти неделю люди подкармливали коня в поле и смогли забрать его.

 

 

Комментарии 11

  • Уже неделю про эту лошадь новости. Может достаточно уже?
    30 января, Гость   Ответить
  • А мне интересна судьба лошадки. Хорошо,что есть неравнодушные люди. И не пошли на поводу тех, кто ратовал за убой животного.
    30 января, Гость   Ответить
  • Реально жалко лошадь, но хватит уже её мучить. Наверняка выращивали на мясо, раз хозяин не нашелся. Давайте лучше о больных людях позаботимся.
    30 января, Гость   Ответить
  • Держите нас в курсе ближайшие лет 10 каждый день делайте новость.
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, Тебе не интересна эта новость, зачем заходишь и читаешь тогда, теряешь своё время, есть не равнодушные люди кому интересна информация о лошадином здоровье!
    30 января, Гость   Ответить
  • Правильно, кому интересно - будут читать. Остальные - идите лесом.
    30 января, Гость   Ответить
  • Вам же ветеринар объяснил на пальцах и картинках, что плохо лошади. Вряд ли лучше станет. Ну помрёт она чуть позже в муках. Сострадание - это что? Понимаю, что это этически сложный вопрос, но вот только аналогии с людьми воздержитесь проводить. Разницу чувствуйте.
    30 января, Гость   Ответить
  • ага помрет но позже и в муках..ахах
    30 января, Гость   Ответить
  • У хорошего ветеринара не помрет. Вылечит!
    30 января, Гость   Ответить
  • Долго дохтур едет...
    30 января, Гость   Ответить
  • Вот волокита! 2 недели ничего не могут сделать
    30 января, Гость   Ответить
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