Стало известно, в каком состоянии находится лошадь, стоявшая в поле с переломом

В ближайшее время будет решаться вопрос о том, где оперировать животное

30 января 2023, 11:01, ИА Амител

Фото: "Вести Алтай"

Женщина, забравшая травмированную лошадь в Краснощёковском районе, рассказала о состоянии животного. Её слова передаёт "Катунь24".

"Наш ветеринар приедет в среду с переносным рентгеном, сделает снимок. Возьмут кровь на анализ, проведут осмотр. А пока – перевязки, антибактериальное лечение", – сказала сельчанка.

Она добавила, что после рентгена будет решаться вопрос о том, где лошади сделают операцию. После неё животному потребуется реабилитация.

Напомним, лошадь стала участником ДТП, в результате которого сломала ногу, а автомобиль сильно помяло. Хозяин её неизвестен, однако его должна найти ГИБДД, так как ущерб за повреждённую машину взыскать не с кого. Почти неделю люди подкармливали коня в поле и смогли забрать его.