По последним данным, пострадали 35 человек

28 апреля 2025, 10:40, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Во Владимирской области автобус съехал в кювет и опрокинулся, пострадали 35 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла около 02:40 ночи в Александровском районе. В автобусе находилось 55 пассажиров.

"По предварительной информации, водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По состоянию на 04:30 за медицинской помощью обратились около 35 человек", – сказано в заявлении.

По информации Mash, автобус ехал из Пскова в Кострому. Водитель уснул за рулем и потерял управление.

Сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб работают на месте ДТП.