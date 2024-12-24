На Алтае водитель без прав на УАЗе врезался в дом
Мужчину привлекли к административной ответственности
24 декабря 2024, 15:00, ИА Амител
ДТП в Чемале / Фото: МВД Республики Алтай
В селе Чемал Республики Алтай 31-летний водитель "УАЗ-Хантер" без прав попал в ДТП, сообщили в МВД региона.
24 декабря около 00:30 мужчина превысил безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в частный дом.
Автомобилиста и его 36-летнего пассажира после этого отвозили в больницу для оказания медпомощи. От госпитализации пострадавшие отказались.
Сельчанина привлекли к административной ответственности за езду без прав и нарушение ПДД, повлекшее вред средней тяжести здоровью потерпевшего.
15:05:36 24-12-2024
И снова Республика Алтай -воздух там что ли особый?! Хотя конечно, так и есть - аномальные ДТП как последствие (?!)