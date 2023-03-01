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На Алтае водитель без прав задавил лежащего на дороге человека

Полицейские проводят проверку

01 марта 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф
Фото: 04.мвд.рф

Человек погиб в результате ДТП в Республике Алтай, сообщили в местном МВД.

Инцидент случился 26 февраля в селе Беляши Кош-Агачского района. 35-летний местный житель ехал на ВАЗ-21150,  но, не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на 37-летнего односельчанина, который лежал на проезжей части. Мужчина в итоге скончался на месте.

Во время разбирательства полицейские установили, что автомобилист сел за руль, не имея водительских прав. По факту произошедшего проводят проверку.

Комментарии 5

  • а нефиг лежать где не нужно напьются и валяются людям проехать не дают
    01 марта, Гость   Ответить
  • пьяный пьяного задавил
    01 марта, Гость   Ответить
  • Синька - зло
    01 марта, Гость   Ответить
  • пьяный пьяного - дальше заголовка статьи читать не судьба
    01 марта, Гость   Ответить
  • Жду новости о том, как "пешеходы задавили лежащую одиноко на тротуаре машину".
    01 марта, Гость   Ответить
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