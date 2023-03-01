На Алтае водитель без прав задавил лежащего на дороге человека

Полицейские проводят проверку

01 марта 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Человек погиб в результате ДТП в Республике Алтай, сообщили в местном МВД.

Инцидент случился 26 февраля в селе Беляши Кош-Агачского района. 35-летний местный житель ехал на ВАЗ-21150, но, не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на 37-летнего односельчанина, который лежал на проезжей части. Мужчина в итоге скончался на месте.

Во время разбирательства полицейские установили, что автомобилист сел за руль, не имея водительских прав. По факту произошедшего проводят проверку.