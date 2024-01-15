На Алтае водитель без прав, обгоняя снегоуборщик, сбил ребенка на переходе

В отношении сельчанина составили административные материалы

15 января 2024, 13:27, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай мужчина без водительских прав сбил 11-летнего мальчика, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел днем 14 января в селе Усть-Кан. 33-летний местный житель на автомобиле Hyundai Solaris решил обогнать снегоуборщик и сбил ребенка на пешеходном переходе.

"Водитель доставил ребенка с травмой головы в Усть-Канскую районную больницу", – рассказали в ведомстве.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина сел за руль автомобиля, не имея водительских прав.

В отношении сельчанина составили административные материалы за "управление транспортным средством без права управления" и "невыполнение требования ПДД".