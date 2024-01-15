На Алтае водитель без прав, обгоняя снегоуборщик, сбил ребенка на переходе
В отношении сельчанина составили административные материалы
15 января 2024, 13:27, ИА Амител
В Республике Алтай мужчина без водительских прав сбил 11-летнего мальчика, сообщает региональное МВД.
Инцидент произошел днем 14 января в селе Усть-Кан. 33-летний местный житель на автомобиле Hyundai Solaris решил обогнать снегоуборщик и сбил ребенка на пешеходном переходе.
"Водитель доставил ребенка с травмой головы в Усть-Канскую районную больницу", – рассказали в ведомстве.
В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина сел за руль автомобиля, не имея водительских прав.
В отношении сельчанина составили административные материалы за "управление транспортным средством без права управления" и "невыполнение требования ПДД".
16:29:35 15-01-2024
жаль не соседа моего барабанщика